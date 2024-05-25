杉原灣免費借用救生衣站今啟用　穿救生衣下水才安全

▲杉原灣免費借用救生衣站啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為推廣水域活動玩水安全，臺東縣政府25日在民眾最喜愛的戲水勝地杉原灣，舉辦上、下午共2場次親海安全體驗，下午3點並舉行免費借用救生衣站啟用典禮，未來杉原灣將免費提供民眾借用大人款和小朋友款的不同尺寸救生衣，歡迎大小朋友玩水時使用，也提醒大家夏天玩水清涼暢快外，戲水穿著救生衣，更安全保障。

有別於一般水域安全教育以室內場地為主，2場杉原灣海域現場宣導玩水安全，從正確穿著救生衣、查看水域安全告示牌等安全行為開始，讓民眾跟著教練動作，學習掌握水域安全入門眉角，實際感受海邊海浪和風的力量，在海洋中練習水域安全動作和進行SUP立式划槳、獨木舟體驗，享受乘風破浪的樂趣。參與民眾反應熱烈，臺東紫萱草關懷協會、台東心新好客關懷協會參加，讓身心障礙照護者、新住民親子都能體驗安全水域遊憩活動，培養親海親水的興趣。

杉原灣免費借用救生衣站啟用典禮，由海洋委員會海巡署東部分署進行科技救災演練，並有臺東縣消防局推廣CPR、AED教學，交通及觀光發展處卜敏正處長感謝海洋委員會積極促成公私協力增進海域遊憩安全，以及中華民國常不輕協會提供民間捐助的免費救生衣，讓民眾免費借用，倘若水域意外發生時，救生衣能保持足夠的浮力，延長民眾等待救援時間。

臺東縣政府指出，杉原灣每年4月至9月，每日10:00到18:00，提供民眾海域安全服務，有專業海域安全巡邏隊在戒護範圍內巡視民眾安全，沙灘設置瞭望台、AED、IRB救生艇、沙灘車等設備，提供借用免費救生衣服務。

臺東縣府強調，巡邏員戒護範圍是沙灘上2面紅黃旗、海面上橘色浮球圍出的範圍，戒護範圍內民眾可進行沙灘戲水及游泳；戒護範圍外是無動力水域遊憩活動區域，有白色浮球標示無動力器具出入航道，可進行獨木舟、SUP(立式划槳)、無動力小型帆船等，歡迎大家在安全情況下盡情玩水。

交觀處提醒民眾，在進行任何水域遊憩活動時，務必察看現場告示牌訊息，參閱即時海氣象資訊，瞭解現場環境、自身能力、身體情況等，評估風險，保障自我水域遊憩安全。