臺東有機農業品牌「SLOW SUPER」在台北！　邀民眾品嘗慢食好滋味

▲臺東有機農業品牌「SLOW SUPER」在台北。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為推展永續農業品牌「SLOW SUPER」，臺東縣政府於23至26日在遠東SOGO百貨台北忠孝館12樓舉行農產品行銷，聯合臺東慢食店家與生產者以「島東風味探索」呈現從產地到餐桌的臺東農食魅力。縣長饒慶鈴於25日記者會表示，此次集結約57組店家，帶給北部民眾限定版的島東風味，有精彩的飲食文化講座及主廚餐桌活動，邀請民眾自備容器購買即食商品，挑戰「試吃試喝零廢棄」，一起加入臺東慢食永續行列。

饒慶鈴提到，在臺東，有機、友善不僅是生產方式，更是價值觀和承諾。辛勤守護臺東土地，落實食材純淨的「慢農」是臺東未來。臺東永續農業品牌SLOW SUPER積極拓展市場，讓全國看見推廣友善環境的臺東慢農職人，透過友善對待土地、環境，獲得更健康優質的農產品。

去年在臺北華山以《SLOW SUPER臺東慢農市集》與臺東慢食節聯合辦理，創造熱潮，今年前進臺北百貨業，擴散慢食效應，讓民眾在品嘗島東好滋味、限定美食、聆聽講座、預約主廚餐桌。提醒民眾務必自備容器或環保購物袋，買好買滿。請大家把握機會來品嘗臺東有機、友善農食材，從產地到餐桌，支持臺東慢農對純淨的理念與堅持。

農業處指出，此次在遠東SOGO台北忠孝館展出，現場有22組Slow Super慢農品牌、19組慢食店家、8組台灣各地達人、8組慢生活參展夥伴，共57組店家，將限定版島東風味直送到SOGO忠孝館。

除了臺東在地鮮美物產外，現場還有飲食文化講座，以茶、酒、米、魚、鹽五大主題出發，邀請飲食文化工作者帶大家從不同觀點了解；以及主廚餐桌活動，今日由臺東長濱法料餐廳「Sinasera24」，使用不同花卉穿插各式菜餚中，搭配盛產的漁獲與肉類，展現出不同層次的綠意與繁景，明日還有崁頂部落「蓋亞那工作坊Kaiana」以時尚方式詮釋布農族傳統美食。

在品嘗美味之餘，臺東縣府透過「試吃試喝零廢棄」活動，邀請大家發揮環保永續、愛護地球精神，品味純淨的臺東味，讓消費者看見有機農業的實力及永續農業的核心價值。「島東風味探索」活動可查詢「慢食臺東 Slow Food Taitung」：https://www.facebook.com/SlowFoodTaitung 。