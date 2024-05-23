　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「1首飾」開始流行了！一票年輕妹子認證：百搭又氣質

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲妹子戴白玉手鐲，氣質感爆棚！（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

許多人認為玉鐲是長輩才會戴，而一名20歲妹子表示，阿嬤特地送玉鐲當她生日禮物，礙於同齡層都沒人戴過，讓原PO擔心戴出門會顯得老氣。文章引來一票女網友朝聖，紛紛大推玉鐲其實很百搭又顯氣質，「現在超多年輕女生會戴，還會搭配水晶或者黃金，都很好看」、「最近又開始流行起來了！」

一名女網友在Dcard透露，阿嬤非常疼愛她這個孫女，今年還特地送玉鐲當生日禮物，「顏色是偏白的，不是那種深綠」，但原PO印象中，婆婆媽媽那一輩比較會戴玉鐲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「很想戴出去，但又怕顯得太老氣！」原PO笑稱，目前她20歲且身邊同齡的人都沒戴玉鐲，因此猶豫求問大家看法，「如果看到大學生戴玉鐲會覺得很土、很怪嗎？」還是根本無所謂，自己喜歡就好呢？

文章引發討論，一票女網友認為氣質又百搭，「我大二也是20歲開始戴玉鐲，身邊同齡確實都沒人戴，當初同學看到沒有嫌棄反而用很好的語氣問我怎麼會有這個！個人覺得不會老氣反而顯氣質，而且現在玉越來越貴了要好好珍惜」、「我現在碩一超級喜歡，看到有人戴鐲會超級興奮」、「現在超多年輕女生會戴，還會搭配水晶或者黃金，都很好看，我自己也是高中就開始戴了，戴到現在30幾歲，依然覺得玉鐲很美麗」、「18歲戴到28歲路過，包含拍婚紗婚禮我都沒拿掉，直到懷孕怕後期水腫才先拿下來，等生完還是會戴回去」、「最近又開始流行起來了，可以戴一陣子，之後說怕工作的時候不小心敲到，所以放在保險箱裡面收藏了就好，玉可以搭配服飾的，都很好搭」。

雖然有人覺得老氣，但阿嬤心意更是無價，「有氣質的人戴看起來有氣質，老氣的人戴就會老氣，鐲子不是重點，重點是人散發的氣質」、「只有深綠色的才顯老，紫、粉、白、淡綠色都還好，不過阿嬤的心意比路人的評論重要多惹」、「我看到年輕人戴玉鐲第一個反應是他家境應該蠻好的，不會聯想到老氣」、「玉鐲很老氣，幾乎都是長輩在戴，但如果是我，我還是照戴，不是為了戴好看，而是想好好珍惜阿嬤的心意」。

ET快訊
快訊／高雄某酒店旁墜樓！　26歲男「7樓墜地」搶救不治
17歲高中生搭中捷被砍！　父曝他「坐著未跑原因」
快訊／西門國賓大戲院宣布：16:00後暫停營業
快訊／4縣市大雨特報！大雷雨往東游擊　狂炸花蓮1小時
快訊／高雄星級酒店墜樓！　男「倒臥迴車道」命危
快訊／高雄後天「超大範圍停水」！　19萬戶快儲水
直擊／謝和弦「帶134萬元現金」現身還錢：謝謝見證！
開鍘！25人違紀助選　民進黨開除黨籍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她作息正常還跑100K超馬　莫名胸痛竟是超兇狠「侵襲性乳管癌」

【廣編】第七屆麗寶雕塑雙年獎徵件正式開跑！總獎金加倍超過五百萬

6月禁團令「不排除我們先釋善意」　李孟諺：觀光開放不是兩國論

快訊／西門國賓大戲院宣布：今16:00後暫停營業

快訊／大雷雨往東游擊！狂炸花蓮1小時　4縣市大雨特報

「1首飾」開始流行了！一票年輕妹子認證：百搭又氣質

李孟諺鬆口「支持台鐵提案漲票價」　年底推新版TPASS低於1200元

上個人「蓋馬桶沖水」她氣炸！一票秒懂怕爆：拜託自己開

夏天高溫加劇！台大研究：熱危害恐致腎損傷　注意3大警示症狀

女神安芝儇定居高雄成「最強市民」　將現身愛河龍舟賽歡慶端午

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

峇里島市集撲克牌賣600台幣 超商只賣11元：不知怎殺價

長髮哥「戰袍洗3次才乾淨」　女友曝腥味濃到吐但有成就感

她作息正常還跑100K超馬　莫名胸痛竟是超兇狠「侵襲性乳管癌」

【廣編】第七屆麗寶雕塑雙年獎徵件正式開跑！總獎金加倍超過五百萬

6月禁團令「不排除我們先釋善意」　李孟諺：觀光開放不是兩國論

快訊／西門國賓大戲院宣布：今16:00後暫停營業

快訊／大雷雨往東游擊！狂炸花蓮1小時　4縣市大雨特報

「1首飾」開始流行了！一票年輕妹子認證：百搭又氣質

李孟諺鬆口「支持台鐵提案漲票價」　年底推新版TPASS低於1200元

上個人「蓋馬桶沖水」她氣炸！一票秒懂怕爆：拜託自己開

夏天高溫加劇！台大研究：熱危害恐致腎損傷　注意3大警示症狀

女神安芝儇定居高雄成「最強市民」　將現身愛河龍舟賽歡慶端午

傳黑道北上對付在野黨立委　張榮興：1委員派1-2警力負責

獨家／謝和弦2年「只靠版稅生活」終還清債務　喊話Keanna：過好日子

付不出聘金！泰男「賣器官失敗」太窮被女友拋棄　崩潰想跳橋

快訊／高雄某酒店旁傳墜樓！　26歲男「7樓墜地」搶救不治

未受環台軍演影響！小三通旅客鎮定如常　班班客滿日載3200人

她作息正常還跑100K超馬　莫名胸痛竟是超兇狠「侵襲性乳管癌」

吃一樣食物！同胎貓兄妹「哥哥橫向發福」　媽嘆：詐騙公司派來的

保母遛狗被鄰居毛孩「嚇死」　法院：對方飼主賠償108萬元

3家股票「淪壁紙」時間倒數！　最快11／18下市櫃

【廣編】第七屆麗寶雕塑雙年獎徵件正式開跑！總獎金加倍超過五百萬

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

生活熱門新聞

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

男大生：我是你接生的！　要台大醫保守1事「別跟我媽說」

快訊／國家警報響！2縣市大雨特報　2地防雷雨狂轟

下波「全台變天」雨更大　1號颱風最快周末生成

好市多停車11天「出現天價停車費」　一票人看傻！

65歲長者可領端午敬老金　這縣市最高可拿1萬元

新航「唯一空難在台灣」　24年前釀83人罹難　

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

輪到你了！　4星座下半年大轉運

10英雄免費搭中捷「雨傘哥賺到」！全場補血：仍敬佩

「又沒死人叫什麼叫」！無辜推拿店遭刷1星

1號颱「艾維尼」生成機率破50%　大迴轉路徑曝

更多熱門

相關新聞

女孩街頭被惡徒持削尖木棍挾持 7英雄包圍靠近飛撲制服

女孩街頭被惡徒持削尖木棍挾持 7英雄包圍靠近飛撲制服

四川瀘州昨（21）日發生一起街頭擄人挾持事件。一名男子一手揪著蹲在地上的女孩長髮，另一手拿著木棍，嚷嚷著要「找個墊背的」，情況危急之際，有7名男子陸續出現，從四面包圍惡徒，與他對峙。經勸說無效後，一名男子從後方悄聲靠近，另一名則從正面同時撲向惡徒，其餘5人一擁而上，合力將惡徒壓制在地。

9歲女孩發明「防地震課桌椅」 3個月製作完成獲「大陸國家專利」

9歲女孩發明「防地震課桌椅」 3個月製作完成獲「大陸國家專利」

生1孩！她想出國被念「有錢怎不生第2個」

生1孩！她想出國被念「有錢怎不生第2個」

骨質疏鬆恐引發壓迫性骨折！5招預防法一次看

骨質疏鬆恐引發壓迫性骨折！5招預防法一次看

陪黑狗去打針　小妹妹心痛哭慘　

陪黑狗去打針　小妹妹心痛哭慘　

關鍵字：

玉鐲生日禮物長輩老氣百搭氣質女孩

讀者迴響

熱門新聞

3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！

30歲朴寶藍詳細死因被判「急性酒精中毒」

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

解放軍演習地圖曝光！5大紅區「包圍台灣」

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

直擊／謝和弦「帶134萬元現金」現身還錢！Keanna神隱

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

兒「只戒1物」一年狂瘦20KG！無毒教母：連脂肪肝都沒了

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面