「1首飾」開始流行了！一票年輕妹子認證：百搭又氣質

▲妹子戴白玉手鐲，氣質感爆棚！（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

許多人認為玉鐲是長輩才會戴，而一名20歲妹子表示，阿嬤特地送玉鐲當她生日禮物，礙於同齡層都沒人戴過，讓原PO擔心戴出門會顯得老氣。文章引來一票女網友朝聖，紛紛大推玉鐲其實很百搭又顯氣質，「現在超多年輕女生會戴，還會搭配水晶或者黃金，都很好看」、「最近又開始流行起來了！」

一名女網友在Dcard透露，阿嬤非常疼愛她這個孫女，今年還特地送玉鐲當生日禮物，「顏色是偏白的，不是那種深綠」，但原PO印象中，婆婆媽媽那一輩比較會戴玉鐲。

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「很想戴出去，但又怕顯得太老氣！」原PO笑稱，目前她20歲且身邊同齡的人都沒戴玉鐲，因此猶豫求問大家看法，「如果看到大學生戴玉鐲會覺得很土、很怪嗎？」還是根本無所謂，自己喜歡就好呢？

文章引發討論，一票女網友認為氣質又百搭，「我大二也是20歲開始戴玉鐲，身邊同齡確實都沒人戴，當初同學看到沒有嫌棄反而用很好的語氣問我怎麼會有這個！個人覺得不會老氣反而顯氣質，而且現在玉越來越貴了要好好珍惜」、「我現在碩一超級喜歡，看到有人戴鐲會超級興奮」、「現在超多年輕女生會戴，還會搭配水晶或者黃金，都很好看，我自己也是高中就開始戴了，戴到現在30幾歲，依然覺得玉鐲很美麗」、「18歲戴到28歲路過，包含拍婚紗婚禮我都沒拿掉，直到懷孕怕後期水腫才先拿下來，等生完還是會戴回去」、「最近又開始流行起來了，可以戴一陣子，之後說怕工作的時候不小心敲到，所以放在保險箱裡面收藏了就好，玉可以搭配服飾的，都很好搭」。

雖然有人覺得老氣，但阿嬤心意更是無價，「有氣質的人戴看起來有氣質，老氣的人戴就會老氣，鐲子不是重點，重點是人散發的氣質」、「只有深綠色的才顯老，紫、粉、白、淡綠色都還好，不過阿嬤的心意比路人的評論重要多惹」、「我看到年輕人戴玉鐲第一個反應是他家境應該蠻好的，不會聯想到老氣」、「玉鐲很老氣，幾乎都是長輩在戴，但如果是我，我還是照戴，不是為了戴好看，而是想好好珍惜阿嬤的心意」。