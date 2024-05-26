中日韓峰會今明登場　外媒分析「自由貿易、應對北韓」成焦點

▲中日韓峰會26至27日將在首爾登場。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

中日韓峰會26至27日將在南韓首爾登場，這是2019年12月以來三國領袖首次再度會面，而日本《共同社》分析認為，「自由貿易」與「應對北韓」將成為重要議題。

日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅、中國總理李強26至27日在首爾展開會談。《共同社》分析，峰會兩大主要議題，包括自由貿易與應對北韓。

自由貿易方面，由於福島第一核電廠的核處理水排放入海，中國暫停日本水產品進口，兩國持續產生摩擦。峰會上預計討論秉持自由公平原則的國際經濟秩序，以及如何處理陷入停滯的中日韓自由貿易協定（FTA）簽約談判。

應對北韓方面，由於平壤持續投入核武與導彈研發，美日韓透過強化國防合作加以對抗，中國則與北韓、俄羅斯都保持良好關係，雙邊立場存在分歧。日韓希望，為了保持東北亞的和平穩定，與中國確認「朝鮮半島完全無核化」的立場。

此前，受到新冠疫情與日韓關係惡化影響，三國峰會自從2019年12月以後就不再召開，如今領袖們預期努力使其常態化。除了上述2大焦點，3人也預計討論傳染疾病對策、少子化與高齡化等共同困境，期待能夠達成合作與共識。