婦深夜站國3匝道口「變雕像」路人嚇一跳　南投警助平安返家

▲8旬老婦在晚餐時間獨站國道3號交流道匝道口馬路中央。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一名8旬老婦日前獨自離家、於晚間獨自走在國道3號交流道匝道口附近，當地車子往來頻繁險象環生；警方獲報後趕赴現場，老婦卻稱自己是「出門玩」，於是先行將其載返警所，並發現她正是草屯派出所尋找的失蹤人口，其丈夫聞訊前來接送返家，對員警的協助感謝不已。

草屯警分局指出，1位外送人員日前夜間行經省府路與台14乙線路口，赫然發現1名婦人獨自行走在中興交流道匝道口，緊急前往鄰近的上林派出所報案：「警察先生，有位阿婆走在馬路中央！」員警王柏荏到場後，發現夜間光線不足且車輛眾多、導致老婦站在路中央不知所措，先以巡邏車停放在婦人身後並照亮其身影，再下車關懷，但其對身分及住址皆無法應答，且身上無任何證件，因此王柏荏便攙扶她上車、載返上林派出所休息。

▲草屯暖警及時協助獨自離家失蹤的老婦返家，與9旬夫婿團聚。（圖／記者高堂堯翻攝）

王柏荏隨後聯繫草屯所同仁，比對確認尋獲之婦人即為草屯所員警正在協尋之失蹤人口，隨即聯絡其子，但因遠在臺南無法趕來，便委託鄰居協助90歲的丈夫來接送太太返家，才知道婦人已高齡80歲，當日下午4時後從草屯鎮市區家中獨自出門，其丈夫於晚餐時間發現婦人不在家中，四處尋找都不見人影，只好打給住在臺南的兒子，兒子擔心母親發生危險，也撥打110報案。

草屯分局接獲臺南市警局通報後，依報案人戶籍地通報草屯派出所協尋，幸好老婦同時也被熱心民眾發現行蹤、獲警方平安接回警所，家屬對警方協助表示感謝。

分局也指出，南投縣警局辦理113年第1期（1至3月）受理民眾報案服務態度績優人員遴選，該分局有復興派出所警員李信維、中正派出所警員李博丞、草屯派出所警員劉崇勳、新光派出所警員洪宸奕等4人獲選為「分局級」為民服務績優人員，其中李信維和李博丞也都是積極協助離家失蹤老人平安返家而獲表揚。