基隆「愛嶼搖滾」音樂祭登場　從午後到入夜熱情不間斷

▲基隆「愛嶼搖滾」音樂祭登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭25、26日兩天在國門廣場和海洋廣場首度登場，在超夯實力派音樂唱作人高爾宣及金曲樂團麋先生兩日壓軸演出，以及無妄合作社、夜間限定、庸俗救星等超過20組頂尖音樂陣容輪番獻唱下，成功吸引音樂粉絲不畏天雨參與，從午後到入夜人流源源不絕，滿滿9小時熱情LIVE不間斷，預估參與人次破2萬。

基隆市文化局長江亭玫表示，這場音樂祭特別規劃雙舞台：國門廣場的「愛舞台」及海洋廣場的「嶼舞台」，讓多元而不同風格的唱作音樂人，如同對話般，輪番在兩個舞台演出不間斷。愛嶼搖滾音樂祭開始之後，年輕聽眾逐漸湧現，不僅塞爆活動現場，更帶動周邊商家、旅宿之消費，創造營業商機！

「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭特色除交通便利，可謂「出站即抵達音樂祭現場」外，更採取雙舞台規劃，除了炸裂舞台的演出外，雙舞台之間也安排文創美食市集和傘座休憩區，讓樂迷們在不停歇的演出節目間，可以探索基隆在地美食和手作創意；而離活動現場僅有一街之隔的城際轉運站大頂棚廣場同時間也有「潮嚮·山海基隆」青創市集─「港灣．Ho-Hai-Yan」，匯聚了20家本地青創品牌，將提供各種異國美食及文創商品，帶來精彩的饗宴。

愛嶼搖滾音樂祭明天還有一天，邀請音樂粉絲與其他縣市的朋友們，把握明日機會，除了享受豐富多元的音樂現場演出與市集美饌，還能搭配港邊海景，體驗日夜與不同視角下的暖嶼基隆。