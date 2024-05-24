基隆推八家將彩繪藝術　副市長邱佩琳親自體驗畫臉

▲基隆推八家將彩繪藝術，副市長邱佩琳（中）親自體驗畫臉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市暖暖區八中里長林浩隆有感於八家將彩繪藝術，在現代社會中逐漸式微，跳脫傳統將家將畫臉技藝畫出新生命，副市長邱佩琳今（24日）上午率領民政處長張淵翔等人，一同參與八家將畫臉推廣活動，期盼在基隆傳承並推廣這項傳統技藝。

人稱「龍哥」的林浩隆除了里長的身分，也是當地廣興堂宮廟的負責人，年輕時曾經參與八家將陣頭，也非常熱愛八家將畫臉技藝，為了能夠更加專心投入，經常在半夜時分畫臉，近年來更是跳脫傳統家將畫臉技藝，創新畫出八家將臉譜新生命，更製作出許多附加的藝術品和實用品，希望在創新中傳承這項技藝。

▲基隆市副市長邱佩琳（左）、暖暖區八中里長林浩隆（右）。

在今天上午的推廣活動中，邱佩琳先在林浩隆的指導之下，親自體驗八家將彩繪藝術，雖然她有繪畫的底子，不過首度為「范將軍」畫臉的她仍表示頗具挑戰性，必須要非常專注並保持莊嚴，仔細畫出將軍的神韻與意境。

邱佩琳除了強調很高興能夠來推廣這項台灣即將失傳的傳統藝術，也轉達市長謝國樑對於廟宇文化及傳統藝術傳承的重視，希望透過市府及各界的努力，讓這百年技藝在基隆發揚光大。