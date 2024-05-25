夫妻自備水瓶逛IKEA「飲料裝到飽」！女客傻眼：制止也沒用

▲有名女子到IKEA購物，看見一對男女自備水瓶「飲料裝到飽」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

不少大型賣場的熱食區會販售自助飲料，只要購買飲料杯的使用權，就可以內用無限續杯。不過，近日一名女子到桃園的IKEA購物，卻發現有一對夫妻使用自備的水瓶裝飲料，離奇的舉動讓她氣得直轟「貪小便宜到臉皮超厚」。

這名女子在「爆怨2公社」表示，她近日到IKEA桃園店逛街、購物，期間卻在熟食區看見離奇的一幕，有對夫妻自備水瓶裝飲料，儘管她上前提醒，要購買杯子才能飲用，對方依然故我，夫妻倆接力裝滿水瓶才離場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後女子告知店員，不過店員似乎也不想處理，讓她感到相當困惑，「是把一切當作營業成本？必然損失？」女子提到，雖然知道道德、守法是個人的事情，但看見這種情況，且屢次提醒也不改善，仍讓她十分傻眼，「貪小便宜到臉皮超厚！一堆人看著他們，他們可以無恥無上限！」

▲有民眾表示，只要規模較大的賣場，都有可能發生這種情況。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



離奇的事件在網路上發酵後，不少網友傻眼直言，「人不要臉天下無敵」、「物以類聚，店員看得應該比妳多」、「店員若跟他起爭執，反手還要被投訴。我要是店員，我也會置之不理」、「店員不是不管，是心死。」

此外，也有人表示，這種情況在各種賣場都會見到，先前逛某間美式賣場時，還有人拿著蜂蜜桶裝可樂、一口氣抽走半包擦手紙，不過若店員不打算處理，顧客也無能為力。