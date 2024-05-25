　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

10萬人圍國會「卻自行先拔虎牙」　作家精準分析藍綠白算計

▲▼5/24立法院外抗議現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲524立院抗議人潮驚人。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院24日續審國會改革法案，10萬人包圍立院高喊「退回重審」，卻疾呼「別衝進立法院」。對此，作家漂浪島嶼認為，這次數萬群眾「自行先拔虎牙」，是因民進黨擔心攻佔立院反而引起反彈、丟失選票，反觀藍白則是期待群眾攻入立院、堆高賭爛票，只能說三方各有算計，都在以不同方式累積選舉資本。

漂浪島嶼24日深夜發文表示，24日號稱10萬民眾包圍立院，但是立院藍白政黨依舊進行二讀，甚至無視院外群情激憤，宣布持續審查到深夜。

他說，10年前30秒服貿審查通過，318晚上就攻佔立院，行動當時人數不到2000人，直到隔日清晨，各地群眾陸續聚集，開啟壯闊318社運。然而，2024年的「後318」卻自行先拔虎牙，場中四處宣告不要衝立院，喊衝喊佔就是藍白奸細，自許成為大型群眾集會，時間到就散會。

漂浪島嶼指出，民進黨反對國會擴權一事，打得萬般心虛，因為許多法案，都是過去的提案，且罰則比現今還嚴苛。如今，只能在沒有討論、強勢立法等2點作文章，很不幸又被批評雙標，過去8年就是國會多數而強勢立法。

漂浪島嶼表示，由於改革不好打，改成打抗中，召喚厭藍仇白民眾，齊聚立院抗爭，但又深知民調多數希望改革，因此不希望群眾衝進立院阻斷審查。一旦現場民眾衝立院，引發社會反彈情緒，反而弄巧成拙失選票，「更糟（的）攻佔後續，也是執政政府要來收拾善後，萬一動用警力，更是親痛仇快」。

最後，不衝不佔又號召各地北上，結果就變成了拼人數累積人氣，想藉此影響民意，如同過去的318形成大勢，將效益移轉到未來選舉，讓藍白審查並完成三讀，數萬人的怒火將化成未來的選票，「以社運累積選舉本，讓下次選舉翻盤，成為國會多數，再來審度要不要再修法」。

▲▼5/24立法院外抗議現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲漂浪島嶼認為，這次事件藍綠白各有算計。（圖／記者湯興漢攝）

至於藍白，漂浪島嶼表示，國民黨及民眾黨也是在算計選票，本想透過速審求表現，在看到院外發生抗爭後，更是期待民眾攻佔立院，這樣才能指控暴力政黨，並堆高賭爛同情票，累積選舉資本。

漂浪島嶼認為，這次的事件只要充分討論，多數議決就可以回歸民主程序，透過協調來解決爭議，「但是藍白綠各有算計，綠營累積群眾，畏懼攻佔，藍白刺激群眾，期待衝撞，都是盤算如何將街頭抗爭轉成最大選票數」。

最後，漂浪島嶼也說，「自宮不攻佔，堅守公民要服從的理性社運，是街頭齊聚準時散會，28再來」、「比較憂心是，立院結構4年不變，法案多如毛，群眾要悲憤聚集幾次」、「回顧318攻佔結束、服貿照審，只能悲憤拼選舉」。

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
12秒內連2震！01:07規模4.8地震　最大震度4級
立院聽證、調查權二讀通過！　下週二再戰
五月天阿信北京開唱喊：我們中國人　秒登熱搜
王世堅順口溜罵黃國昌寄生獸　藍委笑開懷、韓國瑜努力憋笑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

10萬人圍國會「卻自行先拔虎牙」　作家精準分析藍綠白算計

快訊／賴清德深夜首度開口！致謝立院外群眾：繼續為民主發聲

萬人圍立院！蔡正元諷「民進黨翻臉可笑」：改革案民主國家都有

10萬人的怒吼「然後呢？」詹江村兒曾參與太陽花：這次去只為便當

國會改革法審不完　立法院外10萬人相約528再集結

快訊／立院聽證制度二讀通過！　下週二再戰刑法藐視國會罪

韓國瑜受傷了！立院攻防激烈衝突...藍委：他不怪任何人

陳水扁曝高層2月曾轉達特赦　因他不認「犯罪所得」破局

國民黨場地「媒體比人多」1人舉國旗　青島東路、中山南路擠爆

快訊／國防部偵獲62架次共機擾台　配合27艘共艦、海警船軍演

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

解放軍圍台軍演第2天　我三軍戒備就戰術位置

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

5國中生畢旅嘔吐、昏迷　醫分析：可能是精神解離

太陽花十字再現！　立院外10萬人擠爆

賀軍翔被酒店妹提告！ 　警搜住處查扣相關證物

印男30秒空手劈火磚　超派狂劈29塊創紀錄

10萬人圍國會「卻自行先拔虎牙」　作家精準分析藍綠白算計

快訊／賴清德深夜首度開口！致謝立院外群眾：繼續為民主發聲

萬人圍立院！蔡正元諷「民進黨翻臉可笑」：改革案民主國家都有

10萬人的怒吼「然後呢？」詹江村兒曾參與太陽花：這次去只為便當

國會改革法審不完　立法院外10萬人相約528再集結

快訊／立院聽證制度二讀通過！　下週二再戰刑法藐視國會罪

韓國瑜受傷了！立院攻防激烈衝突...藍委：他不怪任何人

陳水扁曝高層2月曾轉達特赦　因他不認「犯罪所得」破局

國民黨場地「媒體比人多」1人舉國旗　青島東路、中山南路擠爆

快訊／國防部偵獲62架次共機擾台　配合27艘共艦、海警船軍演

鳳山「紅衣怪叔叔」突扯女童包包　騎士路過秒衝上前神救援

轟25分卻搞砸最後一擊　林書豪：場上很多東西我不能控制

謝志堅：歐洲線缺的50萬箱運力估6月底補足　高運價將逐漸回落

就是不脫妝！夏季「底妝三寶」推薦 　到了下午妝容依然完美

10萬人圍國會「卻自行先拔虎牙」　作家精準分析藍綠白算計

路透：普丁願意以目前戰線談判停火　中止俄烏戰爭

快訊／12秒內連2震！01:07花蓮近海規模4.8地震　最大震度4級

快訊／01:06花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

中國環台軍演之際　菲宣布「距台灣150公里」設海防哨站

快訊／01：06發生有感地震！台北輕微搖晃

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

政治熱門新聞

快訊／太陽花十字再現！立院國會改革抗議人潮爆滿　最新俯瞰圖曝光

賴清德深夜首度開口　致謝群眾：繼續為民主發聲

快訊／立院聽證制度二讀通過！　下週二再戰刑法藐視國會罪

立院攻防激烈衝突　韓國瑜受傷了

詹江村曝兒曾參與太陽花：這次若去只為便當

快訊／王世堅順口溜罵黃國昌寄生獸　韓國瑜努力憋笑、藍委笑開懷

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

國會改革法審不完　立法院外10萬人相約528再集結

蔡正元諷「綠翻臉可笑」：改革案民主國家都有

國民黨場地「媒體比人多」　青島東路、中山南路擠爆

陳水扁曝高層2月曾轉達特赦　因他不認「犯罪所得」破局

萬人圍國會卻自行先拔虎牙　作家分析藍綠白算計

立院最大戰場！國會改革還在燒　爭議點懶人包

藍營正妹挺「反黑箱撐民主」　現身抗議現場

更多熱門

相關新聞

蔡正元諷「綠翻臉可笑」：改革案民主國家都有

蔡正元諷「綠翻臉可笑」：改革案民主國家都有

立法院24日續審國會改革相關條文，場外的青島東路、中山南路以及濟南路擠滿至少8萬人。對此，國民黨前立委蔡正元發文表示，這些改革法案的內容全世界民主國家的國會都有，且過去民進黨在野時也提出這些法案，「現在翻臉翻桌太可笑了」。

立院攻防激烈衝突　韓國瑜受傷了

立院攻防激烈衝突　韓國瑜受傷了

即／立院外10萬人擠爆　北捷3站「加開末班車」

即／立院外10萬人擠爆　北捷3站「加開末班車」

國民黨場地「媒體比人多」　青島東路、中山南路擠爆

國民黨場地「媒體比人多」　青島東路、中山南路擠爆

即／補教師認同「社運妹最好上」業者解除合作關係

即／補教師認同「社運妹最好上」業者解除合作關係

關鍵字：

立院改革抗議藍白政黨選舉社運

讀者迴響

熱門新聞

即／01：06發生有感地震！台北有感

五月天阿信北京開唱喊：我們中國人

快訊／太陽花十字再現！立院國會改革抗議人潮爆滿　最新俯瞰圖曝光

國中生疑集體中邪！授籙道長5關鍵斷言：卡到陰

即／12秒內連2震！01:07花蓮近海規模4.8地震

東京恐怖命案！母子一家四口遭殺害

賴清德深夜首度開口　致謝群眾：繼續為民主發聲

傷者爸籌200萬捐盾牌棍棒　中捷回應

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

即／補教師認同「社運妹最好上」業者解除合作關係

蔡依林：我們中國南昌最熱情　衝熱搜第二

快訊／立院聽證制度二讀通過！　下週二再戰刑法藐視國會罪

賀軍翔被控性侵女客　在場人士曝：兩人互動親密

「艾維尼」最快今晚生成！最靠台灣時間曝　下波變天雷雨掃全台

立院攻防激烈衝突　韓國瑜受傷了

更多

最夯影音

更多

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

解放軍圍台軍演第2天　我三軍戒備就戰術位置

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面