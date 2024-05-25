10萬人圍國會「卻自行先拔虎牙」　作家精準分析藍綠白算計

▲524立院抗議人潮驚人。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院24日續審國會改革法案，10萬人包圍立院高喊「退回重審」，卻疾呼「別衝進立法院」。對此，作家漂浪島嶼認為，這次數萬群眾「自行先拔虎牙」，是因民進黨擔心攻佔立院反而引起反彈、丟失選票，反觀藍白則是期待群眾攻入立院、堆高賭爛票，只能說三方各有算計，都在以不同方式累積選舉資本。

漂浪島嶼24日深夜發文表示，24日號稱10萬民眾包圍立院，但是立院藍白政黨依舊進行二讀，甚至無視院外群情激憤，宣布持續審查到深夜。

他說，10年前30秒服貿審查通過，318晚上就攻佔立院，行動當時人數不到2000人，直到隔日清晨，各地群眾陸續聚集，開啟壯闊318社運。然而，2024年的「後318」卻自行先拔虎牙，場中四處宣告不要衝立院，喊衝喊佔就是藍白奸細，自許成為大型群眾集會，時間到就散會。

漂浪島嶼指出，民進黨反對國會擴權一事，打得萬般心虛，因為許多法案，都是過去的提案，且罰則比現今還嚴苛。如今，只能在沒有討論、強勢立法等2點作文章，很不幸又被批評雙標，過去8年就是國會多數而強勢立法。

漂浪島嶼表示，由於改革不好打，改成打抗中，召喚厭藍仇白民眾，齊聚立院抗爭，但又深知民調多數希望改革，因此不希望群眾衝進立院阻斷審查。一旦現場民眾衝立院，引發社會反彈情緒，反而弄巧成拙失選票，「更糟（的）攻佔後續，也是執政政府要來收拾善後，萬一動用警力，更是親痛仇快」。

最後，不衝不佔又號召各地北上，結果就變成了拼人數累積人氣，想藉此影響民意，如同過去的318形成大勢，將效益移轉到未來選舉，讓藍白審查並完成三讀，數萬人的怒火將化成未來的選票，「以社運累積選舉本，讓下次選舉翻盤，成為國會多數，再來審度要不要再修法」。

▲漂浪島嶼認為，這次事件藍綠白各有算計。（圖／記者湯興漢攝）



至於藍白，漂浪島嶼表示，國民黨及民眾黨也是在算計選票，本想透過速審求表現，在看到院外發生抗爭後，更是期待民眾攻佔立院，這樣才能指控暴力政黨，並堆高賭爛同情票，累積選舉資本。

漂浪島嶼認為，這次的事件只要充分討論，多數議決就可以回歸民主程序，透過協調來解決爭議，「但是藍白綠各有算計，綠營累積群眾，畏懼攻佔，藍白刺激群眾，期待衝撞，都是盤算如何將街頭抗爭轉成最大選票數」。

最後，漂浪島嶼也說，「自宮不攻佔，堅守公民要服從的理性社運，是街頭齊聚準時散會，28再來」、「比較憂心是，立院結構4年不變，法案多如毛，群眾要悲憤聚集幾次」、「回顧318攻佔結束、服貿照審，只能悲憤拼選舉」。