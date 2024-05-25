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老公不倫戀上大嫂！　正宮怒放一把火「把腥夫衣服全燒了」

▲▼打火機,點火,火災,火勢,火警。（圖／VCG）

▲威爾斯一名人妻放火燒了偷腥丈夫的衣服。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

英國威爾斯一名人妻發現，老公竟與她的閨蜜兼大嫂發生婚外情，氣得把丈夫衣櫃裡的衣服全都拖到後院，放一把火燒了，還拍照傳給對方。她為此被告上法院，但在纏訟後，免去一場牢獄之災。

太陽報報導，2021年5月，50歲人妻瑞安（Rhian Templeton）透過電話發現這一段婚外情，感覺遭到「雙重背叛」而痛苦不已。因此，她決定在夫妻倆婚後住處的後院，燃燒丈夫史蒂芬（Stephen）的襯衫、西裝、大衣、運動套裝等，總價值900英鎊（約新台幣3.7萬元）的衣物。

2人之後歷經了一場「折磨人的離婚」，瑞安還因此被指控縱火罪，雙方鬧上卡地夫（Cardiff）刑事法庭。

檢方指出，瑞安具有充分時間思考與準備篝火，明知道房子可能在大火中被完全燒毀，卻依然這麼做了。史蒂芬也在受害者影響陳述中表示，他收到篝火照片時非常震驚，「她知道一些衣服對我來說很有情感價值，卻仍摧毀了我的東西。這是盲目的報復，我因此失去了朋友和家人。」

而辯護律師指出，儘管此舉可能被認為帶有惡意，但「她得知丈夫與閨蜜兼大嫂有染的震驚消息後」，才會衝動行事。

不過，由於瑞安沒有任何前科，罪名也沒有達到必須被拘留的程度，因此躲過坐牢命運。但她仍被判12個月的社區服務、60小時的無償勞動等，還須支付150英鎊（約新台幣6163元）起訴費用及95英鎊（約新台幣3903元）的受害者附加費用。

 
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