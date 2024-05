老公不倫戀上大嫂！　正宮怒放一把火「把腥夫衣服全燒了」

▲威爾斯一名人妻放火燒了偷腥丈夫的衣服。(示意圖/VCG)



記者吳美依/綜合報導

英國威爾斯一名人妻發現,老公竟與她的閨蜜兼大嫂發生婚外情,氣得把丈夫衣櫃裡的衣服全都拖到後院,放一把火燒了,還拍照傳給對方。她為此被告上法院,但在纏訟後,免去一場牢獄之災。

太陽報報導,2021年5月,50歲人妻瑞安(Rhian Templeton)透過電話發現這一段婚外情,感覺遭到「雙重背叛」而痛苦不已。因此,她決定在夫妻倆婚後住處的後院,燃燒丈夫史蒂芬(Stephen)的襯衫、西裝、大衣、運動套裝等,總價值900英鎊(約新台幣3.7萬元)的衣物。

2人之後歷經了一場「折磨人的離婚」,瑞安還因此被指控縱火罪,雙方鬧上卡地夫(Cardiff)刑事法庭。

A woman torched her estranged husband’s clothes after she found out he had started a relationship with her best friend and former sister-in-law - and sent him a picture of the bonfire. https://t.co/GzljGmo0IK