雨傘自保要用刺的！台中警親授捷運防身術　背包外套應該「這樣用」

記者白珈陽／台中報導

台中市日前發生中捷隨機持刀傷人事件，台中市警局捷警隊除加強各捷運站、車廂巡邏，也特別由市警局技術教官林建志，親身拍攝防身教學影像，教導民眾如遇持刀攻擊，可善用雨傘、背包、皮帶等隨身物品自保，避免自身遭受危害。

捷警隊表示，本月21日中捷車廂內發生持刀導致2名乘客受傷案件，捷警隊自22日起加強勤務作為，規劃每班列車均配賦員警執勤，且周末假日維安也不打折，配合捷運沿線轄區分局加強各捷運站體地巡邏及守望勤務，增加民眾安全感。

▲台中市警局技術教官林建志說，若要用雨傘自保，「揮打沒有效用」，須用刺擊，要用刺槍術的方式來做防身動作。（圖／捷警隊提供）

捷警隊邀請台中市警局技術教官林建志教導民眾自保技巧，影片中林建志隨手拿起一件外套，利用抽鞭方式甩動外套；再拿起該事件中「雨傘哥」使用的武器雨傘，林建志強調，「揮打沒有效用」，須用刺擊，要用刺槍術的方式來做防身動作。

上述的外套、雨傘，皆是以與兇嫌保持距離、不讓兇嫌近身的前提，達到保護自身的效果。假設不幸兇嫌靠近了，林建志拿起背包、護住頸部表示，背包可以防護最重要的頸動脈與胸口；他並提著背包做出推擠動作，可藉由背包的保護，與兇嫌拉開距離且自我防身。

▲林建志教導民眾用隨身物品防身。（圖／捷警隊提供）

林建志提醒，如遇持刀攻擊者，最優先逃離危險地點，尋求安全場所保護自己，再來可善用隨身物品，例如雨傘、背包、衣物或皮帶等等，來避免遭受危害。另外，捷運車廂均有緊急通話鈕，如遇危害，可要求距離通話鈕最近的乘客，幫忙按下通話鈕，告知站務人員車廂發生危險事件。

捷警隊指出，將持續在周六、日執行「班班有警察」的勤務運作方式，另外在人流量較大的時段，還將加派警力於站體巡邏及守望，確保每一位乘客的安全。警方也呼籲，市民如果遇到任何可疑情況，應立即向現場警察或撥打110報案電話尋求協助，共同維護安全的乘車環境。

▲林建志說，背包可以防護頸動脈跟胸口等重要部位。（圖／捷警隊提供）