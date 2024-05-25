　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雨傘自保要用刺的！台中警親授捷運防身術　背包外套應該「這樣用」

記者白珈陽／台中報導

台中市日前發生中捷隨機持刀傷人事件，台中市警局捷警隊除加強各捷運站、車廂巡邏，也特別由市警局技術教官林建志，親身拍攝防身教學影像，教導民眾如遇持刀攻擊，可善用雨傘、背包、皮帶等隨身物品自保，避免自身遭受危害。

捷警隊表示，本月21日中捷車廂內發生持刀導致2名乘客受傷案件，捷警隊自22日起加強勤務作為，規劃每班列車均配賦員警執勤，且周末假日維安也不打折，配合捷運沿線轄區分局加強各捷運站體地巡邏及守望勤務，增加民眾安全感。

▲▼ 。（圖／捷警隊提供）

▲台中市警局技術教官林建志說，若要用雨傘自保，「揮打沒有效用」，須用刺擊，要用刺槍術的方式來做防身動作。（圖／捷警隊提供）

捷警隊邀請台中市警局技術教官林建志教導民眾自保技巧，影片中林建志隨手拿起一件外套，利用抽鞭方式甩動外套；再拿起該事件中「雨傘哥」使用的武器雨傘，林建志強調，「揮打沒有效用」，須用刺擊，要用刺槍術的方式來做防身動作。

上述的外套、雨傘，皆是以與兇嫌保持距離、不讓兇嫌近身的前提，達到保護自身的效果。假設不幸兇嫌靠近了，林建志拿起背包、護住頸部表示，背包可以防護最重要的頸動脈與胸口；他並提著背包做出推擠動作，可藉由背包的保護，與兇嫌拉開距離且自我防身。

▲▼ 。（圖／捷警隊提供）

▲林建志教導民眾用隨身物品防身。（圖／捷警隊提供）

林建志提醒，如遇持刀攻擊者，最優先逃離危險地點，尋求安全場所保護自己，再來可善用隨身物品，例如雨傘、背包、衣物或皮帶等等，來避免遭受危害。另外，捷運車廂均有緊急通話鈕，如遇危害，可要求距離通話鈕最近的乘客，幫忙按下通話鈕，告知站務人員車廂發生危險事件。

捷警隊指出，將持續在周六、日執行「班班有警察」的勤務運作方式，另外在人流量較大的時段，還將加派警力於站體巡邏及守望，確保每一位乘客的安全。警方也呼籲，市民如果遇到任何可疑情況，應立即向現場警察或撥打110報案電話尋求協助，共同維護安全的乘車環境。

▲▼ 。（圖／捷警隊提供）

▲林建志說，背包可以防護頸動脈跟胸口等重要部位。（圖／捷警隊提供）

ET快訊
快訊／上廁所跌落！　台南男溺水身亡
便當有「斷頭大蟑螂」！　台鐵道歉了
快訊／7-11開出4張千萬發票！　中獎明細一次看
終於找到了！美國傳奇潛艦「二戰擊沉日軍20艘船」　殘骸被尋獲
補教師認同「社運妹最好上」　第2家補習班宣布切割：永不錄用！
北市東區捷運站外「活春宮」　他手伸女友人褲裡狂摸！警出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南男溺水亡！疑上廁所跌落5m溪溝　友人發現報案救不回

女學生床上跪趴等數學老師「喬脊椎」…慘被性侵　他賠錢換緩刑

不爽好兄弟狂虧女友「還要加微信」　武士刀狂砍7刀...莽男下場曝

買宵夜嫌滷味攤闆娘態度差　醉男「鐵棒狠砸後腦勺」下場慘曝

快訊／台南佳里男疑似自焚！90%燒燙傷意識模糊　送醫搶救中

國道火燒車！後甲國中足球隊32人無傷逃脫　順利趕上比賽

豬隊友！男酒後找友幫騎車去續攤　她「酒測值也超標」超傻眼

雨傘自保要用刺的！台中警親授捷運防身術　背包外套應該「這樣用」

北市東區捷運站外「真人秀」　他手伸女友人褲裡狂摸...警方出手了

屏東大平少棒赴美比賽！500萬沒著落　「神祕阿姨」豪捐480萬助圓夢

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

印男30秒空手劈火磚　超派狂劈29塊創紀錄

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

聲樂師評林志炫《千年之戀》讚他技巧高但修音過頭

解放軍圍台軍演第2天　我三軍戒備就戰術位置

太陽花十字再現！　立院外10萬人擠爆

快訊／台南男溺水亡！疑上廁所跌落5m溪溝　友人發現報案救不回

女學生床上跪趴等數學老師「喬脊椎」…慘被性侵　他賠錢換緩刑

不爽好兄弟狂虧女友「還要加微信」　武士刀狂砍7刀...莽男下場曝

買宵夜嫌滷味攤闆娘態度差　醉男「鐵棒狠砸後腦勺」下場慘曝

快訊／台南佳里男疑似自焚！90%燒燙傷意識模糊　送醫搶救中

國道火燒車！後甲國中足球隊32人無傷逃脫　順利趕上比賽

豬隊友！男酒後找友幫騎車去續攤　她「酒測值也超標」超傻眼

雨傘自保要用刺的！台中警親授捷運防身術　背包外套應該「這樣用」

北市東區捷運站外「真人秀」　他手伸女友人褲裡狂摸...警方出手了

屏東大平少棒赴美比賽！500萬沒著落　「神祕阿姨」豪捐480萬助圓夢

熱帶低壓將成颱　日本下周防警報級大雨

前MP阿翔「婚禮遲到4年」終於辦了！老婆辣露半球 激吻磨鼻甜炸

快訊／台南男溺水亡！疑上廁所跌落5m溪溝　友人發現報案救不回

「蒜頭」產季來了！專家教你「挑選關鍵」：1NG行為恐發霉

網PO蹭立院集會物資「戰績」　她嘆：把別人奉獻的精神當理所當然

涉替中國情蒐逾10年　美CIA港裔前探員認罪

起火遊覽車車齡8年「剩1個多月輪檢驗」　監理所明啟動安全查核

朋友求幫日本代購　被拒惱羞「你就是懶加自私」！結局超療癒

開箱「藍色城堡x法式甜點」南投新景點！未來還會開放住宿＋晚餐

新加坡副總理：台灣是亞洲最危險衝突點

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

社會熱門新聞

賀軍翔涉性侵　酒店妹控：事後還打電話給她

獨／男撞爆一台Maybach　 親友又開一輛來接人

新竹男背遭猛刺4刀噴血亡　5煞判賠498萬

傷者爸籌200萬捐盾牌棍棒　中捷回應

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

怪叔叔扯女童包包　騎士神救援

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

賀軍翔被控性侵女客　在場人士曝：兩人互動親密

長髮男跟高中生變朋友！出院揪健身父回應了

獨／千萬邁巴赫國道被撞翻！車主無傷卻超心痛

小狼狗「封屍美魔女」奇案　遺照神情破心防

獨／女警被指下海崩潰爆瘦　痛哭：要怎麼做人

北市東區捷運站外　他手伸女友人褲裡狂摸

即／國3龍井段火燒車　足球隊32師生驚險脫困

更多熱門

相關新聞

長髮男跟高中生變朋友！出院揪健身父回應了

長髮男跟高中生變朋友！出院揪健身父回應了

20歲洪姓男子21日在中捷犯下持刀傷人案，導致17歲呂姓高中生重傷、27歲「長髮男」許姓男子受傷。由於2人都受傷、動手術，住在同一間病房接受照護，也因此成了朋友，呂父更是對許男表達感激之情，若不是他挺身而出，不曉得兒子會受到怎樣的傷害。

公開信感謝相助　中捷17歲少年母：已原諒3刀男

公開信感謝相助　中捷17歲少年母：已原諒3刀男

日航又出包！　國交省今臨時監查

日航又出包！　國交省今臨時監查

詐團假冒中捷長髮哥？　竟是小編自導自演

詐團假冒中捷長髮哥？　竟是小編自導自演

中捷英勇黑衣男現身「妻在旁我不能放手」

中捷英勇黑衣男現身「妻在旁我不能放手」

關鍵字：

中捷防身教學捷警隊安全措施乘客安全隨機砍人

讀者迴響

熱門新聞

五月天石頭「迷失自己」首發聲！

信：我一直都是支持統一的啊

五月天阿信喊「我們中國人」另4人反應被拍

王心凌「我是中華民族一份子」

新／統一發票3、4月中獎號碼出爐

賀軍翔涉性侵　酒店妹控：事後還打電話給她

即／補教師認同「社運妹最好上」業者解除合作關係

五月天阿信北京開唱喊：我們中國人

賀軍翔遭酒店紅牌控性侵！招待所豪奢收費額曝

萬人圍國會卻自行先拔虎牙　作家分析藍綠白算計

金馬影帝莫子儀發聲「守護國家」

30年前1超商抗衡小七　今成時代眼淚

丫頭出國脫了！

賴清德深夜首度開口　致謝群眾：繼續為民主發聲

快訊／太陽花十字再現！立院國會改革抗議人潮爆滿　最新俯瞰圖曝光

更多

最夯影音

更多

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面