17歲高中生被狂砍...母公開信謝英勇民眾　「已原諒行兇3刀男」

▲呂姓少年父親受訪，母親則是以公開信感謝各界相助，還說已原諒嫌犯。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者鄧木卿、白珈陽／台中報導

17歲呂姓少年在台中捷運車廂內遭洪姓嫌犯持刀砍傷，人目前在醫院救治，恢復良好，呂母今（24）日上午未出面受訪，而是以公開信向外界表達感謝，她慶幸兒子第一位被砍，如果換是孩童或長者及孕婦，結果會如何？呼籲全天下的父母親，能夠多陪伴孩子，對於洪嫌沒有這麼恨，也可以同理他的處境，「我們已經原諒他了」。

呂母以做母親的角度寫一封信感謝大眾，全文如下：

感謝林新醫院醫護人員的照顧，謝謝民眾的關心，孩子好很多了，請大眾別擔心了，謝謝辛苦盡忠職守記者們，這幾天在外守候，感謝。

這幾天我反省自己，應該重視多陪伴孩子，不應該上課時間獨自讓孩子外出，我希望藉由這事件，喚醒全天下的父母親能夠重視多陪伴孩子，社會上也能夠多些志工，幫助需要缺乏關愛的孩子，我真的很不希望再有其他小朋友受傷了。

▲呂姓少年在車廂內遭到砍傷。（圖／台中市議員陳俞融提供）

我知道短時間內應該不太可能改變，但也不要忽視我們小眾的力量，若每個人都願意發聲，就像蝴蝶效應一樣，一定會改變這個世界的，感謝神，我的孩子真的恢復好快好快。

對洪姓嫌犯沒有這麼恨，也可以同理他的處境，我只是希望他知錯，勇於承擔，他要知道他自己的爸媽是愛他的，不要心中這麼多的仇恨，要轉為善念對待這個社會，不要再想傷害人們，他不用跟我們道歉，我們已經原諒他了，希望他們的爸媽多多關心陪伴他，愛可以戰勝一切。

我一直告訴自己，還好我兒子第一位被砍，如果第一位是孩童或長者及孕婦，結果會如何？我真的不敢想像，最終最終還是那句話，感謝神，還有還有謝謝那些英勇幫忙的民眾，再次感謝。