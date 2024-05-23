正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

高雄市20歲洪姓嫌犯在台中捷運車廂中，持刀抓狂亂砍，不但擺脫掉長髮男許瑞顯的阻擋，還凶狠的繼續尋找下一個目標，突然1名穿著黑上衣的蕭姓男乘客，不顧危險衝上前去，一把抓住洪嫌持刀狂揮的右手，使出全身力氣貼身壓制，才讓洪無法攻擊其他乘客。蕭先生今天帶著太太現身，他回想說，當時真的很火大，事後餘悸猶存，還帶著太太到廟裡拜拜收驚，面對外界把他當成英雄，他謙虛地說「其他乘客也都很勇敢」。

回顧洪嫌瘋狂犯案過程，他在車廂內先拿出菜刀瘋狂亂揮，先是馬尾哥跳出來奮力阻擋，但臉部被劃傷，血流不止，最後被逼到往後跑，以躲避洪的瘋狂砍殺，而洪嫌氣焰高張，拿著刀兇狠地的朝人群走去，這時，蕭先生突然衝上前，一把抓住洪嫌拿刀的右手，近距離全力壓制，不讓洪有機會胡亂揮刀。

▲中捷3刀男車廂抓狂亂砍，一名男乘客冒險貼身壓制嫌犯，救了全車人。（圖／民眾提供）

蕭先生說，一開始以為洪嫌手上的刀已經掉了，他也看到地上又有一把刀，沒想到洪朝他衝過來的時候，他又看到洪手上還有第3把。「我是滿生氣的，當下腎上腺素上升，洪這樣傷害別人，真的讓我覺得有點火大」。

蕭先生說，嫌犯力氣很大，當下真的很吃力，幸好，其他乘客也一起幫忙，把他壓在門邊，當時一陣混亂，還1名穿著藍衣的男乘客，站在他後面，出手猛搥嫌犯的頭，不小心也多次打到他的背部，但他知道不能鬆手，只能一直壓著。

▲蕭先生夫妻當天聯手制伏洪嫌。（圖／翻攝黑豪家族）



蕭說，即使自己的背部被誤K了好幾下，還是忍痛不敢放手，因為太太就在旁邊，他要保護太太，過程中，蕭太太怕先生受傷，也出手幫忙搶凶刀，夫妻倆即使平安回到家，還是心有餘悸，血壓跟心跳都飆高，晚上不太好睡，事發隔天，夫妻倆帶著當天穿的上衣，到廟裡拜拜收驚。

▲蕭先生當天身穿黑衣擋下兇嫌揮刀，全場讚爆「英雄」。（圖／爆料公社）



至於被大讚解救全車的乘客一事，蕭先生謙虛的說，「不只我們啦，車廂的每位乘客都一樣勇敢，因為大家合力，才阻止更嚴重的傷害發生」。