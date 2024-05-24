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「桃園珍珠海岸計畫」 完成北台灣濱海觀光廊帶的品牌最後一哩路

▲▼ 「桃園珍珠海岸計畫」 完成北台灣濱海觀光廊帶的品牌最後一哩路 。（圖／桃園觀光局）

▲濱海地區景點在108年至112年5年間，旅客數量呈現上升之趨勢，其中竹圍漁港及永安漁港兩座漁港以及綠色走廊遊客量就佔63%。上圖為永安漁港，下圖為竹圍漁港。(圖／桃園觀光局提供，下同)

地方中心／綜合報導

為擘劃桃園市海岸線發展願景，張善政市長於選前即規劃了桃園珍珠海岸計畫，上任後更立即成立觀光會報，橫向綜整各局處資源，成功提案「桃園珍珠海岸計畫」，並於5月21日獲交通部觀光署「113-116年度重要廊帶亮點營造計畫」補助總經費達4億9,000萬元。

「桃園珍珠海岸計畫」經本(113)年3月13日由周柏吟局長親自簡報提案，周柏吟局長表示，北台灣海岸的最後一哩路就是「桃園珍珠海岸計畫」，本計畫不單只是桃園而是要向北串接新北青春山海線，向南延伸至新竹17公里海岸線，未來透過基北北桃共同合作對外行銷，將是北台灣最亮眼的濱海觀光廊帶新品牌。

▲▼ 「桃園珍珠海岸計畫」 完成北台灣濱海觀光廊帶的品牌最後一哩路 。（圖／桃園觀光局）

山、海、都會完整體驗，吸引國際觀光客來桃園觀光

周柏吟局長表示，桃園是國際機場所在城市，112年境外旅客入境數就超過600萬人次，顯見桃園有發展國際旅客先天優勢及潛力，且經大數據分析國際客來的客群都非常年輕族群多在20至40年輕人，過去受觀光署補助，多集中於北橫遊憩廊帶及石門水庫，而都會區的觀光網絡也在青埔一帶形成，未來納入「珍珠海岸計畫」形成桃園觀光網絡，並串接北台灣濱海整條觀光廊帶，成為服務北部生活圈重要核心，並透過珍珠串連概念將海岸線特色景點一顆一顆串接起北台灣遊憩廊帶，讓他們一下飛機即可深度探訪桃園完整山、海、都會之美。

打造「南北海岸雙心」 重塑親子旅遊新天地

根據中華電信桃園市遊憩據點遊客人次統計分析，濱海地區景點在108年至112年5年間，旅客數量呈現上升之趨勢，其中竹圍漁港及永安漁港兩座漁港以及綠色走廊遊客量就佔63%，外縣市遊客占比超過50%。周柏吟局長表示，「桃園珍珠海岸計畫」遊憩廊帶有兩個重要的節點一個是竹圍漁港，搭配前幾年投資上億的許厝港溼地，另一個就是永安漁港，計畫將竹圍漁港與永安漁港打造為「南北海岸雙心」的核心基地。由雙心出發聯通周邊特色景點包括許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、牽罟文化、石滬景觀等，並改善老舊破損既有設施，重點塑型打造親子遊憩空間，透過亮點包裝手法，納入親子體驗與探索在地特色文化，規劃妥適的遊程營運方針。

▲▼ 「桃園珍珠海岸計畫」 完成北台灣濱海觀光廊帶的品牌最後一哩路 。（圖／桃園觀光局）

「五箭齊發」串聯濱海珍珠 成為北部濱海旅遊核心

周柏吟局長表示，桃園市政府已經完成多項海岸建設，包括串聯桃竹海岸觀光的「雙新自行車道」跨橋工程完工、許厝港濕地生態復育等，本次「桃園珍珠海岸計畫」以觀光角度提升旅遊服務需求，主打永續及親子客群，計畫核定後，將以五項旗艦計畫，讓既有的海岸建設成果更加成，五項旗艦計畫包括竹圍濱海園區計畫、永安海客文化園區計畫、新屋綠隧道計畫、濱海珍珠串聯計畫以及濱海地區創意行銷計畫等，除了硬體上將「竹圍漁港」塑造親子樂遊空間，打造戶外全齡式遊憩場域，於「永安漁港」新設觀光節點及驛站，導入服務設施及休憩據點等機能，並結合周邊商家、生態環教與場館中3D導覽展示，一同改造「新屋綠隧道」旅遊型式，並將草漯沙丘地質公園南側2處斷點，以劃設標線及局部改善等方式，增加騎行舒適度與順暢性，縫補全線自行車道及強化指標導引系統，增加遊客到訪及停留意願，再搭配以創新及智慧軟體行銷以及相關產業輔導計畫，導入專業團隊提升服務量能，讓在地特色牽罟與石滬文化，成為長期特色旅遊活動，並透過智慧觀光導覽、露營及民宿經營輔導、國際多媒體行銷等，讓桃園濱海如同珍珠般在國內外發光發亮。

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