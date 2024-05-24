10萬人包圍立院　曹興誠：今天不抗爭明天會變畜牲

▲聯電創辦人曹興誠出席524包圍立院。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院24日續審國會改革法案，院外周遭道路聚集大量人潮高喊「退回重審」，主辦單位在晚間9點左右更喊出10萬人聚集的驚人數字。聯電創辦人曹興誠上台發言時說，立法院如果這樣搞下去，台灣的立法院會變成香港的立法會，他們以後會利用權力一步步剝奪自由、剝奪人權，「沒有人權、只想活著的，不是人是畜牲，今天不抗爭我們明天會變畜牲」，因此不能讓中共操控國會。

曹興誠在致詞時，剛好立委王世堅在立法院議場剛發言完，他說，王世堅委員講得很好，但布條有點錯誤，「他說民主已死，錯了，今天只要我們肯站出來，台灣民主絕不會死」。而今天大家為什麼要站出來？因為中共的黑手、打手已經潛入到我們國會，在國會裡面擴權，把立法院變成太上皇，癱瘓行政、癱瘓立法。

曹興誠直言，立法院如果這樣搞下去，台灣的立法院會變成香港的立法會，他們以後會利用權力一步步剝奪自由、剝奪人權，「中共為什麼每天對台灣文攻武嚇？其實他們最怕我們，中共最怕的是民主，我們有民主」，中共政權難道是經過民主程序票選出來的？他是用暴力和謊言建立的流氓政權，所以他怕我們民主。

▲▼5/24立法院外抗議現場。（圖／記者湯興漢攝）

曹興誠說，中共怕台灣有自由，因為只要有言論自由、出版自由，有各種自由就可以揭發中共的謊言，可以暴露他們的種種罪惡，所以中共害怕我們有自由。也就是為什麼，中共害怕民主自由，他要在香港，把香港的自由人權通通剝奪。

「今天香港是沒有人權的，不再有言論自由、出版自由、集會結社自由。」曹興誠說，最近香港中聯辦主任還對香港的不滿份子說，能讓你們活著就已經代表國家很寬大了，「今天中共在香港把所有人權剝奪後，居然說讓你們活著就是對你們的恩賜」。

「如果台灣也變這樣，那就變成畜牲。」曹興誠表示，沒有人權、只想活著的，不是人是畜牲，「今天不抗爭我們明天會變畜牲」，不能讓中共操控國會。

曹興誠說，中共最近又想發動武嚇威脅我們，大家不要怕，「要記得，中共怕的是我們，怕的是我們今天能站出來擁護民主自由的人」，所以大家要持續站出來，顯示團結、顯示不屈服、顯示勇氣，不僅可以保住台灣，最後可能聯合內部的中國人推翻中共政權。

▼5/24立法院外抗議現場。（圖／記者湯興漢攝）

▼5/24立法院外抗議現場。（圖／記者徐文彬攝，下同）