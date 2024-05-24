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接開發資本副總遭質疑未避嫌　王必勝：去跑外送也會被說是門神

▲中央流行疫情指揮官王必勝出席終場記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮官王必勝，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

開發金子公司中華開發資本今（24）日召開董事會，確定延聘前衛福部政務次長王必勝擔任資深副總經理。王必勝晚間受訪表示，沒有說金控裡面一定要相關的背景，團隊需要多種人才，而他也有管理才能才會被邀請。至於遭藍營立委批評不避嫌當門神一事，王必勝直呼「已經跨業跨很大」，若這樣無限上綱，就算他去做Uber Eats外送員，也會被說「唉呀！你以前曾經管食藥署、沒有送貨經驗！」而遭批是門神。

王必勝在卸任衛福部次長前獲頒「景星勳章」，同時宣告暫時結束27年的公職生涯，計畫朝向截然不同的領域發展，但相關工作一直保密，而就在昨日傳出他將加入開發金控，年薪更上看800萬，引發討論；開發金子公司中華開發資本今（24）日召開董事會，將此人事案確定。

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王必勝晚間受訪證實此事，他強調，金控是團隊，就如同醫院也是一個團隊，不會說在醫院裡面當管理、財務，沒有醫療背景就不行，而他自己本身也擅長管理，在公司有其角色與Know how。他重申，沒人說金控公司裡面一定要金融相關的背景，團隊需要很多種人，這個道理應該很簡單，「我有管理才能，他們邀請我去，一定也是覺得我才能OK」。

國民黨立委王鴻薇昨日批評，「王必勝既無法律又無金融專業都可以轉戰開發金，綠營卸任官員大辣辣不避嫌『當門神』？吃銅吃鐵什麼都敢，都不怕吃太撐了噎死？」

「我已經跨業跨很大。」王必勝無奈喊道，如果考慮旋轉門問題要這樣無限上綱，就算他去做Uber Eats外送員，也會被說「唉呀！你以前曾經管食藥署、沒有送貨經驗！」而遭批是門神。他反問，難道政務官下來就什麼都不能做嗎？

王必勝強調，資深副總不是獨董，是要做事情的，他接這個職務是要直接做事，這也是他的要求，希望真正從事這個行業相關事務。

被問及在開發資本有何目標？王必勝說，在什麼組織就以組織目標為主，開發金的宗旨，就是在各種投資上，為股東、投資人爭取最大利益，這和他以前一樣。不過，他也笑說，這確實是「換職位就是換腦袋」。

而外傳年薪高達800萬，王必勝則不多談，僅強調這涉及簽約，有提到不可以談薪資福利，他不會、也不可以對外說明。

王必勝雖然轉職跨界，但沒有要放棄醫療本業，他透露自己醫師身份還在，職業登記在其母校北醫附醫，臨床工作還是會有少量教學門診，另在北醫大管理學院開設課程，但他強調這只是兼職，也不會領薪水。

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