　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院上演大和解！　朝野齊為3立委飛瑞士參加WHA歡呼

記者崔至雲／台北報導

世界衛生大會（WHA）將於27日在瑞士日內瓦登場，立法院副院長江啟臣率領跨黨派立委組「WHA視導團」出訪。立法院長韓國瑜今（24日）特別在立院會場上表達此事，並邀請民進黨王正旭、國民黨立委陳菁徽、民眾黨立委林憶君一起到主席台上，希望立委們給予加油及鼓勵。這也是這幾次院會中，三黨氣氛最融洽的一刻。

▲立法院副院長江啟臣等人將出發瑞士世界衛生大會，行前於議場致意。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院副院長江啟臣等人將出發瑞士世界衛生大會，行前於議場致意。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜今下午在議場表示，今晚包括立法院副院長江啟臣、藍委陳菁徽、綠委王正旭、白委林憶君將飛往瑞士，參加WHA年會，他們代表2300萬同胞一起出發，同時他們也有三個願望希望跟大家分享。

▲立法院副院長江啟臣等人將出發瑞士世界衛生大會，行前於議場致意。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜續指，第一個願望，希望台灣加入WHA、WHO組織，分享全球最先進公衛觀念；第二，希望他們代表台灣廣大人民，盡一己之力，幫助世界各地需要防疫公共衛生；第三，在中共軍演當下，表達台灣人民熱愛和平，希望不要戰爭風險。

韓國瑜說，4位委員要去瑞士6天，他們責任重大，「請所有委員用掌聲代表祝福」。隨後韓國瑜則便分別向四位委員握手致意，民進黨立委王美惠更高喊「中華民國台灣加油」，在全場掌聲歡送下，四位立委共同離場，此時全場不分朝野共同歡呼，也是近期院會中氣氛最融洽的一次。

 

ET快訊
院會第3天延會至午夜12點！　韓國瑜：今晚還有20個披薩可以
00940長榮權重仍第一！「3檔新貨」擠進前十大
賀軍翔被控性侵女客人　警搜索介紹人...查扣3手機
陸連2天軍演！台中海線驚見4座雄風飛彈車組
檢察官偷摸鮮肉警大腿！　噁喊：肉棒給我看一下
立院上演大和解！　朝野齊為3立委飛瑞士參加WHA歡呼
快訊／台南凶殺案！　1命危2傷搶救中
快訊／賀軍翔正式發聲！　「未與第三人有任何踰矩行為」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

院會第3天延會至午夜12點！　韓國瑜：今晚還有20個披薩可以選

綠白互毆！林俊憲護林淑芬　狠酸：民眾黨「炸雞組變衝組」

8國在台辦事處發聯合聲明　支持台灣以觀察員身分參加WHA

大陸軍演！台東漁民照常出海捕魚　志航基地各項訓練如常進行

快訊／共機行蹤全曝光！　國防部公布轟6型機、殲16型機監控畫面

大陸連2天軍演！台中海線驚見4座雄風飛彈車組待命　軍方證實

惹怒60萬新住民！林淑芬痛毆麥玉珍　徐春鶯：歧視新住民姊妹？

立院最大戰場！國會改革還在燒　爭議點懶人包

立院上演大和解！　朝野齊為3立委飛瑞士參加WHA歡呼

林俊憲狠酸炒股案　傅崐萁氣炸怒吼：陳亭妃會把你幹掉！把你幹掉！

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

拿寶可夢比喻讀書進化　講師幽默引導學生思考

小哈利畢業後飛上海「親妹接機抱緊緊」　遭伊能靜吐槽：平常只去看哈林演唱會XD

院會第3天延會至午夜12點！　韓國瑜：今晚還有20個披薩可以選

綠白互毆！林俊憲護林淑芬　狠酸：民眾黨「炸雞組變衝組」

8國在台辦事處發聯合聲明　支持台灣以觀察員身分參加WHA

大陸軍演！台東漁民照常出海捕魚　志航基地各項訓練如常進行

快訊／共機行蹤全曝光！　國防部公布轟6型機、殲16型機監控畫面

大陸連2天軍演！台中海線驚見4座雄風飛彈車組待命　軍方證實

惹怒60萬新住民！林淑芬痛毆麥玉珍　徐春鶯：歧視新住民姊妹？

立院最大戰場！國會改革還在燒　爭議點懶人包

立院上演大和解！　朝野齊為3立委飛瑞士參加WHA歡呼

林俊憲狠酸炒股案　傅崐萁氣炸怒吼：陳亭妃會把你幹掉！把你幹掉！

快訊／台南鹽水民宅火警！烈焰狂竄畫面曝　消防灌水搶救

便秘好困擾？營養師教你「正確攝取纖維」 排便不卡卡

韓版《好聲音》冠軍便利商店落魄偷酒！　韓網傻眼：很喜歡他的歌

米可白「愛是想和你重複過日子」！　緋聞男友孫綻甜回：I Do

才剛獲釋「1通電話」讓他回鍋當車手　穿看守所外套收錢又被逮

6國中生畢旅疑卡陰！命理師曝住飯店11大禁忌：不要在衣櫥掛衣服

哈瑪斯「父子輪流性侵」以色列女　持槍脅迫她脫衣！完事殺人滅口

院會第3天延會至午夜12點！　韓國瑜：今晚還有20個披薩可以選

日圓貶！關西機場國際線「外籍客創新高」　日本人卻剩一半

來台與郭泰源重溫西武時光　秋山幸二：從中外野看他投球很強

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

快訊／遭綠委揮拳揍臉！　麥玉珍臉腫淚崩：他們真的太過分了

立院場外「正反方集結」！青島東路塞滿人　500名警力部署

綠白互毆影片曝光！麥玉珍首擊未中怒踹　林淑芬右勾拳轟臉

直擊／綠白委激情互毆！藍營祭「看板海」反制綠布條　標語卡位戰一團

男女假冒記者闖立院　藍委門前放菊花被抓包

立法院場外塞滿3萬人！　震撼空拍圖曝光

「我藐視國會」今舉辦　醫籲別衝動

立院上演大和解！　朝野齊為3立委飛瑞士參加WHA歡呼

空中視角釋出！國防部秀P-3C反潛機監控畫面　多艘共艦行跡全曝光

最新民調57.5％支持藐視國會罪　517衝突民眾同情民進黨　

曝韓國瑜辦公室墨寶　洪孟楷喊震撼：恰如此時此刻他心境

「苗博雅完全沒有公信力了！」　他轟「2兆錢坑法案」全造謠

財經網美：小草應站出來杯葛國會擴充

更多熱門

相關新聞

8國在台辦事處發聯合聲明　支持台灣以觀察員身分參加WHA

8國在台辦事處發聯合聲明　支持台灣以觀察員身分參加WHA

美國在台協會、澳洲辦事處、英國在台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、捷克經濟文化辦事處、德國在台協會、日本台灣交流協會以及立陶宛貿易代表處等，共8國在台辦事處或協會，24日聲明支持台灣有意義地參與世界衛生組織事務，並以觀察員的身分參加世界衛生大會，「台灣排除在世衛大會這個全世界最重要的衛生論壇之外，沒什麼道理可言」。

連8年未獲邀WHA！衛福部長仍率團前往　將遞交抗議信

連8年未獲邀WHA！衛福部長仍率團前往　將遞交抗議信

美英澳日等8國聯合支持台灣參加WHA

美英澳日等8國聯合支持台灣參加WHA

黑道對付在野立委？藍黨團要求配隨扈　劉世芳：有需要會安排

黑道對付在野立委？藍黨團要求配隨扈　劉世芳：有需要會安排

直擊／立院又爆口角！綠轟藍「霸佔國會」　藍怒：簽到也要插隊

直擊／立院又爆口角！綠轟藍「霸佔國會」　藍怒：簽到也要插隊

關鍵字：

立院朝野立委瑞士WHA

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

轉發台灣將回歸祖國　網讚1男星聰明

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

硬擠舒淇…森星疑「慘遭主辦除名」

墾丁畢旅傳「集體中邪」！學校回應了

快訊／遭搜索原因曝！賀軍翔被酒店妹告妨害性自主

獨／女警被指下海崩潰爆瘦　痛哭：要怎麼做人

快訊／賀軍翔經紀人不知情：他正在拍戲

北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」　內容全讚爆

陳沂加入SWAG「透紗內衣撩裙」

賀軍翔性侵女客人　赴朋友招待所喝酒出事

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面