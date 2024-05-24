立院上演大和解！　朝野齊為3立委飛瑞士參加WHA歡呼

記者崔至雲／台北報導

世界衛生大會（WHA）將於27日在瑞士日內瓦登場，立法院副院長江啟臣率領跨黨派立委組「WHA視導團」出訪。立法院長韓國瑜今（24日）特別在立院會場上表達此事，並邀請民進黨王正旭、國民黨立委陳菁徽、民眾黨立委林憶君一起到主席台上，希望立委們給予加油及鼓勵。這也是這幾次院會中，三黨氣氛最融洽的一刻。

▲立法院副院長江啟臣等人將出發瑞士世界衛生大會，行前於議場致意。（圖／記者林敬旻攝）



韓國瑜今下午在議場表示，今晚包括立法院副院長江啟臣、藍委陳菁徽、綠委王正旭、白委林憶君將飛往瑞士，參加WHA年會，他們代表2300萬同胞一起出發，同時他們也有三個願望希望跟大家分享。

韓國瑜續指，第一個願望，希望台灣加入WHA、WHO組織，分享全球最先進公衛觀念；第二，希望他們代表台灣廣大人民，盡一己之力，幫助世界各地需要防疫公共衛生；第三，在中共軍演當下，表達台灣人民熱愛和平，希望不要戰爭風險。

韓國瑜說，4位委員要去瑞士6天，他們責任重大，「請所有委員用掌聲代表祝福」。隨後韓國瑜則便分別向四位委員握手致意，民進黨立委王美惠更高喊「中華民國台灣加油」，在全場掌聲歡送下，四位立委共同離場，此時全場不分朝野共同歡呼，也是近期院會中氣氛最融洽的一次。



