直擊／立院又爆口角！綠轟藍「霸佔國會」　藍怒：簽到也要插隊

▲立法院簽到藍綠爆發口角 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（24日）繼續處理國會改革法案，國民黨團約於5點半就集結在門口排隊進場，約於6點55分時，民進黨團委員們則綁著白布條進場，今日排隊進場秩序算不錯，但在簽到時仍爆發口角，在國民黨圍在簽到台簽到時，民進黨不滿怒嗆「要簽多久！國民黨霸佔國會！」藍委廖先翔則不滿轟，「簽到也要插隊，是小學生嗎？」。

國民黨團總召傅崐萁上午6點半在議場外發表簡單談話，他指出，從上周五到這個禮拜，已經看到立法院充斥了暴力攻擊以及議事的延宕就是民進黨，他們試圖讓國會改革沒有辦法在立法院順利通過，透過人身威脅恐嚇，以及文攻、武嚇國民黨。

▲國民黨團議場前記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



傅崐萁表示，8年來民進黨有這麼多的時間來做國會改革相關的推動，但是完完全全用謠言跟謊言來欺騙台灣的人民。現在的國會都是透過錄音錄影，任何時間都可以回溯去看整個議事，面對邪惡邪不勝正國民黨一定會奮戰到底，「燒不死的鳥叫做鳳凰，我們絕對會奮戰到底」，為全國國人為臺灣的民主打開新的一頁。

國民黨團今日順利在議場開門後遞案，不過在簽到處時又與民眾黨發生口角，因國民黨立委輪流簽到花費多時，讓民進黨不滿怒嗆「國民黨癱瘓國會！要簽多久！國民黨霸佔國會！」廖先翔則不滿轟，「簽到也要插隊，是小學生嗎？」。

