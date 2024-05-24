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北市國中傳性侵案「校方遭控吃案」　教育局：已接獲通報並調查中

▲▼metoo，性騷擾。（圖／視覺中國）

▲北市傳出某國中女學生遭同校男學生指侵得逞。（圖／視覺中國，示意圖）

記者許敏溶／台北報導

台北市大同區某國中上周傳出，一名女學生被男學生拖到廁所指侵得逞。台北市議員陳怡君今（24日）更在議會總質詢爆料，指校方吃案不做校安通報。北市教育局表示，校方在案發隔天已在規定24小時內進行校安通報，也提供學生輔導諮商，並召開性別會議決議受理本案，且外聘三位委員進行調查處理中。

市議員陳怡君今天在台北市議會總質詢指出，大同區某國中上周傳出有一名男學生將一名女學生拖到廁所企圖性侵，女學生害怕大喊不要，男學生改用指侵得逞。陳怡君批評，該案件雖發生在校內，卻因男學生家長和教職有關，導致校方不敢或故意隱匿，未做校安通報。

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不過，台北市教育局表示，該案發生在5月14日，當晚家長報警後再向導師反應，學校在隔天（15日）上午接獲訊息後，當天就進行校安通報，是在規定24小時內，同時請輔導老師提供學生輔導諮商，校方已經召開性別會議決議受理本案，且外聘三位委員進行調查處理中。

教育局強調，由於性別事件依法要保密調查處理，故教育局已請學校持續依規定進行調查釐清，並提供當事人學生相關輔導及協助事宜，也要求學校應加強性別教育及同學互動分際。

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