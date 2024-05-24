民團動員5萬人怒吼「退回重審」　隔壁國民黨白租場地「1人包場搖國旗」

▲5月24日立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院24日繼續審查立法院職權行使法相關修法，而場外的民間團體也號召群聚集抗議，鄰近的青島東路、中山南路以及濟南路擠滿人潮，晚間現場已喊到5萬人。台上的律師賴中強在宣講時說，國民黨團剛剛通過提案要挑燈夜戰到12點，「他們要挑燈夜戰，我們就繼續挑燈夜戰！」他說，如果今天審不完28日要繼續審，「我們28日繼續來好不好？」台下群眾激動高喊，「好」。

由於24日適逢週末，且下班、下課時間到，有不少上班族、學生現身立法院外，把本就人潮滿溢的青島東路、中山南路以及濟南路，更加擠得水泄不通。活動主辦單位晚間也宣布，現場人潮已經達到5萬人，已超過21日的人潮。

而為了及早因應陸續往立院聚集的人潮，現場警方傍晚便擴大封鎖範圍，濟南路後方至林森南路持續增設層層鐵柵欄，只出不進，引發現場外送人員被攔相當不滿。

反觀國民黨同樣也租借了青島東路後方鄰接林森南路一帶的路權，從下午警方圍起封鎖線、拉出柵欄後，至晚間仍沒有人潮出現，現場僅可見租借的大型舞台車持續在播送國民黨立委在立院的發言畫面、政策說明影片，還有一位民眾在現場揮舞著國旗。

▼國民黨租借青島東路後段路權，但現場無人到場，僅有幾位民眾在揮舞國旗。（圖／記者鄭遠龍攝）

