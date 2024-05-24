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路透：美國準備提供2.75億美元烏克蘭軍援　含彈藥軍車

▲▼ 拜登12日與約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）在白宮會談後發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳美國正在籌備新的援烏計畫，將動用總統緊急權力從庫存調撥彈藥等軍備。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國官員據傳正在籌備一項價值2.75億美元的烏克蘭軍事援助計畫，其中將包含提供155毫米砲彈、精準空射彈藥和地面車輛。

這項軍援計畫是3名美國官員23日向路透社所透露的，最早可能在美東當地時間24日正式對外宣布，並將運用總統削減權（Presidential Drawdown Authority）進行，這項權力授權總統在緊急情況下，無需國會具體批准，即可從美國庫存中調撥物資和服務。由於未獲准公開討論此案，這些官員要求匿名。

報導指出，數月以來，俄羅斯軍隊一直在對烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）進行猛烈轟炸，並從5月10日開始在哈爾科夫州北部展開地面攻勢。基輔當局表示，目前這波攻勢在2條戰線上拉鋸停滯。

據報導，作為950億美元援助法案的一部分，美國國會已授權對烏克蘭提供608億美元的各種形式援助，包含80億美元的總統削減權軍援。

援助計畫主要在於彈藥等軍需品，但也包括專為回收戰場上損壞的坦克和其他重裝備而設計的車輛，報導稱，這顯示美國預計俄烏戰場的攻勢和裝備損失將持續下去。

軍事分析師預期，隨著追加支出法案的通過，包含大型國防工業包商雷神公司（RTX.N）在內的其他主要和政府簽約的軍工業，例如，洛克希德馬丁（LMT.N）、通用動力（GD.N）和諾斯洛普·格魯曼（NOC.N）等公司訂單積壓將會增加。

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