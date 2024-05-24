釋憲成功！操縱網軍謾罵案將重審　楊蕙如盼自己「成為更好的人」

記者黃哲民／台北報導

昔被稱為「卡神」的楊蕙如，因2018年指揮網軍以「垃圾老油條」、「黨國餘孽」等語，謾罵我國駐日本大阪辦事處，鬧出「外交官之死」引起輿論譁然，楊不服被依侮辱公務員執行職務罪判刑5月定讞，聲請釋憲，憲法法庭今（24日）判決前，楊另因涉犯詐欺罪到台北地院出庭，受訪表示對憲法法庭的結果都尊重，「但是我期盼自己以後能夠變成一個更好的人」。

▲「卡神」楊蕙如（左）24日因涉犯WTA詐欺案到台北地院開庭，在她的釋憲結果公布前預先受訪回應。（圖／記者黃哲民攝）

2018年9月4日強颱「燕子」侵襲日本本土，填海建造的關西機場嚴重淹水、有如孤島，約3000位各國旅客受困航廈，包括眾多台籍旅客，傳出有人搭中國領事館接駁車脫困，我國駐日代表謝長廷挨轟無作為，但PTT隨即出現暱稱「idcc」的網友po文，批大阪辦事處不聽謝長廷號令、應負事件全責。

此文在網路頓時有如一呼百應，媒體跟進報導究責，時任大阪辦事處處長蘇啟誠同月14日在官邸自殺身亡，「外交官之死」引發朝野關注，檢方查出楊蕙如指揮蘇福明等網軍po文帶風向，以「爛到該死的地步」、「一群垃圾的老油條，講難聽一點叫做黨國餘孽」等語謾罵大阪辦事處，目的是替謝長廷解套。

▲「卡神」楊蕙如表示尊重憲法法庭的釋憲結果，「期盼自己以後能夠變成一個更好的人」。（圖／記者黃哲民攝）

檢方並查明中國派車進關西機場接駁旅客是假新聞，上網自稱向大阪辦事處求助碰壁、搭中國使館接駁車才離開關西機場的游姓男大生，也被認定造謠。

一審台北地院2021年11月依共同侮辱公署罪，判楊蕙如與蔡福明各6月徒刑，隔月（12月）立院三讀通過刪除侮辱公署罪，二審高院2022年2月改依共同侮辱公務員執行職務罪，判楊、蔡各5月徒刑、皆得易科罰金15萬元定讞。

楊蕙如主張應受言論自由保障，聲請裁判憲法審查，連同其他4件人民聲請、5件法官聲請解釋侮辱公務員罪有無違憲案，由司法院大法官組成的憲法法庭併案審查，去年（2023年）12月26日開庭辯論，今下午3點判決侮辱公務員罪部分違憲、侮辱公務員執行職務罪違憲，即日失效。

憲法法庭並宣示，廢棄楊蕙如侮辱公務員執行職務罪二審原本判決，發回高院重新審理。

楊蕙如因涉詐領WTA台灣女子網球公開賽公費補助案，今下午2點30分到北院出庭，開完庭受訪預先回應憲法法庭可能的判決，她說對憲法法庭的結果都尊重，「但是我期盼自己以後能夠變成一個更好的人」。楊所涉WTA詐欺案將於今年（2024年）8月23日下午4點再開庭。