雞排妹現身青島東路！幫管制人流：請大家去濟南路

記者林育綾／台北報導

立法院今（24）日續審國會改革法案，場外抗議人潮持續聚集，現場估計超過1萬人，目前青島東路人潮滿炸，雞排妹（鄭家純）也現身現場，幫忙拿大聲公呼籲民眾「前往濟南路」場外群眾也幾度集結起來，對著議場高喊「沒有討論，不是民主！」

▲雞排妹在青島東中山南路口幫忙管制人流，用大聲公告訴民眾青島東路已滿，請大家去濟南路。（圖／記者黃克翔攝）

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▲國會改革法案5/24再闖關，立法院場外聚集抗議人潮。（圖／記者黃克翔攝）

立法院場外今日集結大批人潮，超過50個公民團體號召，集結民眾在場外抗議，要求將違背程序正義的《立法院職權行使法》、《刑法》藐視國會罪等法案退回委員會重審。許多民眾、學生，不分老少紛紛到場聲援。

▲立法院場外群眾一度對著議場高喊「沒有討論，不是民主！」（圖／記者林育綾攝）

立法院場內在中午午休後，下午1點半繼續會議，而場外一度發起打電話給黃國昌、傅崐萁等人，不過並未接通，民眾也紛紛高喊「算什麼立委！」場外群眾也集結對著議場持續喊，「沒有討論，不是民主！」

由於青島東路已擠滿人潮，雞排妹（鄭家純）也現身現場擔任志工，她身穿一身黑衣，頭髮夾起鯊魚夾，拿起大聲公呼籲民眾「請前往濟南路」。

▲▼國會改革法案5/24再闖關，立法院場外抗議人潮佔滿青島東路，建議後續民眾可前往濟南路。（圖／記者黃克翔攝）

民團表示，今日人潮聚集速度已經比周二還快，但立院場內會議似乎還有人在忽略民意，希望有更多人民持續到場，期望能聚集10萬人共同守護台灣民主。