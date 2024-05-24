萬人集結立院外「打爆藍白辦公室電話」　藍白總召忙線、吳宗憲是空號

▲雞排妹在青島東中山南路口幫忙管制人流，用大聲公告訴民眾青島東路已滿，請大家去濟南路。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（24）日續審國會改革法案，場外抗議人潮持續聚集，據主辦單位統計，目前已突破萬人。而現場主持人也號召群眾打給藍白立委，抗議兩黨創造「立委超級質詢權」，但多數立委辦公室電話皆無法接通。主辦單位經民連副秘書長許冠澤批評，「藍白政黨不敢正視人民的聲音！」

今日立院抗議活動已經聚集破萬人，主辦單位經民連也呼籲，可以號召現場群眾做兩件事：第一，打電話給自己選區的藍白立委服務處，直接表達對於國會濫權的不滿、第二，打電話給所有親朋好友，請他們下班下課後前來現場守護民主。

現場主持人也直接打電話給黃國昌、傅崐萁、吳宗憲的服務處以及辦公室，而黃國昌、傅崐萁的電話是忙線中，吳宗憲辦公室的電話則是空號，皆無法聯繫。

許冠澤表示，連續三通的電話皆無法打通，究竟是藍白立委害怕民意的怒吼所以拔掉電話線，還是根本不在乎民意呢？昨天國民黨甚至影射上街抗議的民眾是被動員來的黑道，難道國民黨就只知道抹黑台灣公民，而不敢正視人民的聲音嗎？

經民連呼籲，未能到現場參與立院周邊行動的各地公民可以就近選擇當地的響應行動參加，並持續致電選區立委表達心聲。