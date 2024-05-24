院會衝突綠委開告8藍委！　洪孟楷駁斥：都是民進黨先動手

記者崔至雲／台北報導

立法院517因審議國會改革相關法案，藍綠衝突不斷，多位立委掛彩，綠委邱志偉、郭國文今（24日）召開記者會，向國民黨立委謝龍介、邱鎮軍、廖偉翔、黃建豪、洪孟楷、黃仁、呂玉玲、張嘉郡等人提出殺人未遂、重傷、傷害罪之告訴。對此，國民黨團書記長洪孟楷回應，鏡頭會說話，都是民進黨率先發起攻擊，當家鬧事就不應該，國民黨立委自始至終都沒有先動手，他們穿著護具是為了保護自己、保護院長、保護議場。

▲國民黨立委謝龍介、洪孟楷、邱鎮軍、黃健豪召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



洪孟楷痛批，民進黨攻擊了還要謾罵、浪費司法資源，若民進黨有心反省，怎麼沒有先向72歲的立法院秘書長周萬來道歉？怎沒有先向立法院長韓國瑜跟議事人員道歉呢？他們感到非常可恥。國民黨都是被迫攻防，誰先用暴力、誰先動手就是不對，就要負起完全責任，請民進黨團好好面對自己。

藍委謝龍介接著說，關於民進黨立委的指控，他們都給予尊重。民進黨一直要攻佔主席台，國民黨團為了守護議事進行，拉扯、推擠在所難免，但今天民進黨用「殺人未遂」這麼重的罪，不大適合，而且事實就是，你們害怕過去的貪汙舞弊被揭發出來，所以你們一昧在這邊阻擋。