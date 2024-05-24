深夜大規模山崩！巴紐偏遠村莊遭吞噬　「逾百人死亡」遺體難挖出

▲ 巴紐偏遠村莊因山崩被夷為平地。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

太平洋島國巴布亞紐幾內亞（後稱巴紐）北部一座偏遠村莊24日發生大規模山崩，大量房屋被沖垮，造成約百人死亡，且許多死者遺體埋在廢墟下，居民正努力挖掘。

據澳洲廣播公司（ABC）報導，山崩發生於巴紐首都摩斯比港西北方約600公里處的恩加省（Enga Province）Kaokalam村，居民稱死亡人數已超過100人，不過當局尚未證實。

當地波爾蓋拉婦女商業協會（Porgera Women in Business Association） 主席拉魯瑪（Elizabeth Laruma）說明，附近一座山一側塌陷，將房屋夷為平地，「山崩發生在凌晨人們還在睡覺的時候，整座村莊都毀了，推測約有逾百人被埋」。

目前在外地就讀大學的村民羅（Ninga Role）受訪表示，他今早得知山崩消息，推測至少4名親戚喪命，「我很難過，為整個社區感到悲傷。他們失去了生命、親人和財產。」

由於事發地點偏遠，目前尚不清楚緊急服務人員是否已經抵達。網路曝光的畫面可見居民奮力從房屋殘骸和樹木下方挖掘被埋的死者遺體，但羅說明，這項工作難度很高，「有龐大的石頭和樹木、建築倒塌，很難快速找到屍體。」

山崩也導致一條通往波爾蓋拉的道路中斷，取得物資及救援的路徑恐怕受阻，將對村民生活產生重大影響。拉魯瑪呼籲巴紐政府及非政府組織，立即向當地提供援助。