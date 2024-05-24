高二生從新竹衝來！手舉「想為民主出一份力」　人潮湧向濟南路

記者林育綾／台北報導

立法院今（24）日續審國會改革法案，而場外抗議人潮持續聚集已突破萬人，現場也有不少學生族群，有高二生特地請假從新竹搭車前來，背著大面彩虹旗並手舉「我是17歲高中生，我想為台灣的民主出一份力，我從不畏懼」，此外還有國中生也代表家人到場。目前青島東路被人群佔滿，民團呼籲，想加入的民眾下午可到「濟南路」集結。

▲立法院國會改革五法逐條闖關，院外聚集人潮蔓延至濟南路上。（圖／記者李毓康攝）

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▲國、高中生也自發前來，表示有向學校請假，也得到家人的支持。（圖／記者林育綾攝）

經濟民主連合、超過50個公民團體號召，集結民眾在立法院場外抗議，中午12點宣布聚集人潮已達1萬人，期望今日能號召10萬人到場，展現民主力量。而同步立法院內會議正在午休，至下午1點半才繼續會議，有立委透露「會持續堅持努力」，讓場外民眾不時熱血高喊「台灣，加油！」

有民團代表提到，「看著年輕人來其實很心痛」，「尤其看到有才12歲的年輕人，都覺得為什麼我們現在還要讓他們這麼辛苦，出來守護民主」。

▲學生自製各種舉牌聲援抗議。（圖／記者林育綾攝）

主辦團體在現場提供水、零食、雨衣等用品，並不時呼籲民眾記得補水、上廁所。而在中山南路與青島東路口，也設有多間流動廁所；更設有「育兒區」帳篷、醫護區等，可說規劃相當完善。

由於青島東路人潮洶湧，主辦也呼籲，如果民眾下午想到場聲援，可以到「濟南路」加入行列。

目前濟南路上，也從中山南路封路至鎮江街，中山南路則封閉慢車道至忠孝西路，提醒用路人留意。

▲▼民團也規劃育兒區、流動廁所、醫護區，並在現場發放雨衣、水、補給品等服務民眾。（圖／記者林育綾攝）

▲▼立法院國會改革五法逐條闖關，院外聚集人潮已外溢至濟南路上。（圖／記者李毓康攝）

有關5/24立院外抗議，公民團體指出，立法院在5/17、5/21 嚴重違背程序正義，企圖將《立法院職權行使法》與《刑法》藐視國會罪等法案完成三讀。台灣公民陣線、台灣經濟民主連合、台灣民主實驗室、臺灣學生聯合會、婦女新知基金會等超過50個團體，發起「國會濫權、民主倒退、公民搶救、立院集結」行動，要求將三法案退回委員會重審，號召民眾到現場力挺。