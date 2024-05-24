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直擊／青島東路占滿5千人！民團控：立法院恐成為超級特偵組

▲▼國會改革法案5/24再闖關，立法院場外抗議人潮。（圖／記者黃克翔攝）

▲國會改革法案5/24再闖關，立法院場外聚集抗議人潮。（圖／記者黃克翔攝）

記者林育綾／台北報導

立法院今（24）日續審國會改革法案，一早場外已集結大批民眾舉牌抗議，逾3千人占滿青島東路，超過50個公民團體發起抗議行動，要求將三法案退回委員會重審。民團認為對民間最大衝擊是，立委質詢權擴充為可強制官員交出民間資料的「超級質詢權」，立法院未來恐成為「超級特偵組」攻擊看不爽的團體或民間公司，並再次強調「沒有討論，不是民主」。

▲▼立法院524審國會改革法案引起爭議，立院場外逐漸聚集陳抗民眾。（圖／記者黃克翔攝）

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▲立法院外青島東路聚集5千。（圖／記者黃克翔攝）

台灣公民陣線、台灣經濟民主連合、台灣民主實驗室、臺灣學生聯合會、婦女新知基金會等超過50個團體，發起「國會濫權、民主倒退、公民搶救、立院集結」行動，指出立法院在5/17、5/21，嚴重違背程序正義，企圖將《立法院職權行使法》與《刑法》藐視國會罪等三法案完成三讀。

▲▼國會改革法案5/24再闖關，立法院場外抗議宣講。（圖／記者黃克翔攝）

▲公民團體聚集，指出法案對民間最大衝擊。（圖／記者黃克翔攝）

民團表示，根據黃國昌牛皮紙袋中葵花寶典所通過的國眾兩黨「再修正動議」條文，我們認為其對民間的最大衝擊是：（一）第25條立委質詢權濫權擴充為個別立委均可強制官員交出民間資料的「超級質詢權」。（二）第47條調閱權更名為調查權後，調查對象並不以公部門為限，擴及私部門，對於人民、企業、公民團體的個資、隱私與營業秘密等，欠缺必要的配套保護措施。

▲▼國會改革法案5/24再闖關，立法院場外抗議人潮。（圖／記者黃克翔攝）

▲國會改革法案5/24再闖關，立法院場外人潮舉牌抗議。（圖／記者黃克翔攝）

經濟民主連合副秘書長許冠澤表示，《立法院職權行使法》第25條立委對官員的質詢權，經此次修正以後，竟然成為「超級質詢權」，可以要求備詢官員提供資料，包括公部門所保存的人民、企業或團體資料，官員除非取得會議主席同意，不得拒絕提供，否則將受彈劾、懲戒與罰款。

他指出，立法院原本的調閱權，是由院會或委員會透過合議制發動，而非個別立委可單獨發動，但修法後的「超級質詢權」，卻是單一立委，就可以強制部會首長提供包括民間部門在內的資料，恐將造成立委濫權圖謀私利，傷害個人、民間企業與團體權益。

而過去立法委員扮演企業門神，介入上市公司經營權，或打擊同業競爭對手者，不乏其例，國民黨傅崐萁總召也曾因涉入企業糾紛遭法院判刑，讓個別立委可以行使調查權，恐將置人民、企業與團體於「大立委」的水火之中。

▲▼國會改革法案5/24再闖關，立法院場外抗議人潮。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾舉牌「黃國昌，你的鼻子掉了」。（圖／記者黃克翔攝）

另外，修正後的第25條條文區分「被質詢人」與「政府人員」，顯見該條文所稱「被質詢人」，並不以政府官員為限，係指憲法第67條第2項所稱包括政府人員與社會上有關係人員在內的「備詢」者。如此更造成，不經正式調查委員會與小組之發動程序，立法院各委員會即可要求社會人士接受第25條之質詢，個別立委即得於委員會質詢中要求社會人士提供資料，「社會人士如不提供資料，即可被處以20萬元以下罰鍰。這是何等的荒謬？」

許冠澤說，更令人憂心的是，這樣的罰鍰，是由立法院決定行政裁罰，形同是國會行政，「行政院行使公權力有違法失職，尚有立法院及監察院可以監督；那立法院行使公權力違失，又有誰可以監督呢？難道立委諸公允許監察院彈劾那些濫用『超級質詢權』的立委嗎？」

▲▼國會改革法案5/24再闖關，立法院場外抗議宣講。（圖／記者黃克翔攝）

▲立法院場外一早已經聚集5千人。（圖／記者黃克翔攝）

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