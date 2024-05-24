李勝利疑定居香港重開夜店？　網炸鍋…港府澄清：未收到簽證

記者廖翊慈／綜合報導

港媒昨（23）日下午稱，知名韓團BigBang前成員李勝利疑似打算定居香港，並於尖東「重操舊業」開夜店。香港政府火速澄清，「未收到李勝利的簽證申請，會嚴格審查。」相關貼文惹怒不少香港網友，「這種人就根本不應該容許入境！」

據《ZAKER陝西》報導，5月23日下午，港媒稱韓國組合BigBang前成員李勝利疑似定居香港，更打算於尖東重操舊業，又傳李勝利已在半山區買豪宅。此前李勝利因性犯罪等醜聞爆光，引發軒然大波。

▲勝利拖拉女性影片惹砲轟。（圖／翻攝自YouTube／BBC News 中文）

報導指出，香港特區政府發言人23日指出，特區政府並沒有接獲該名人士就任何人才入境計畫的簽證申請，特此澄清。政府相關部門會按行之有效的機制，在審批人才入境計畫的申請時嚴格把關，確保只有合資格人士的申請獲準。

2022年5月26日，李勝利因涉嫌性交易中介、貪污、教唆特殊暴力等，被判處有期徒刑1年6個月，去年2月刑滿出獄。BBC近日公開紀錄片Burning Sun事件，李勝利昔日劣跡再被曝光，引發眾怒。

▲向佐發文。（圖／翻攝自微博）



對於李勝利疑似打算定居香港並重操舊業一事，香港演員向佐氣憤表示，「忍無可忍！滾！」該事也引起香港網友不滿，「犯過法的人，憑啥能在香港定居？我們專收垃圾嗎」、「從法律上講是可以驅逐出境，這種人應該過不了申請」、「怎麼能允許有害垃圾入境」、「別說開夜店了，來給自己建墳都不行」、「滾遠點，不要靠近香港」、「找新的犯罪窩？滾回你自己的國家去，別來我們這放浪，滾出去」。

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