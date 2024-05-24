台灣人無懼中共軍演？BBC秀Google熱搜：星野源婚外情衝第一

▲與新垣結衣結婚的星野源，遭影射和女主播有染。（圖／翻攝X）

圖文／CTWANT

中國解放軍23日進行大規模的「聯合利劍-2024A」環台軍演，演習地點涵蓋台灣海峽、台灣北部、南部、東部及金門、馬祖、烏丘和東引島周邊，消息一出立刻引發國際社會關注，不過《英國廣播公司》（BBC）發現，兩岸民眾反應大不同，軍演在中國微博衝上熱搜，但在台灣的Google熱度最高的竟是日本藝人星野源爆出外遇消息。

▲星野源與新垣結衣。（圖／翻攝自IG／@hamadahideaki）

根據報導，中共解放軍東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域，組織陸、海、空軍及火箭軍等兵力進行「聯合利劍-2024A」軍演，BBC也不斷更新做重點報導，但其中一則報導卻提到，台灣民眾實際上較關注名人的八卦，報導指出，新垣結衣在台灣很受歡迎，因此老公星野源被爆外遇的八卦吸引了大多數台灣民眾的注意力。

報導指出，星野源在22日傳出外遇消息，儘管軍演正在台灣周邊持續，但相關八卦議題卻吸引了大多數台灣民眾的注意力，有部分台灣民眾指出，「這是因為我們已經習慣（中共軍演）了」。

▲5月23日台灣Google熱搜榜。（圖／翻攝自Google Trend）

實際調查23日的Google熱搜榜，可以發現第1名確實是星野源偷吃的相關八卦，不過熱搜榜第2名就是中共軍演，除此之外，BBC也將這次軍演和裴洛西（Nancy Pelosi）在2022年訪台後的環台軍演進行比較，從解放軍公布的地圖來看，台灣靠近中國海岸的離島首次被列為打擊目標，且這次中國公布軍演的時間點與實際執行的時間非常接近，和2022年不同。

BBC也引述退休匿名軍官說法，儘管外界普遍認為中共這次軍演，就是針對賴清德就職演說的回應，不過從這次演習的規模來看，解放軍應該早在數個月前就開始準備，顯示中國很早就開始在計畫，而北京的目的，就是想對外表明，若想從台灣東部給予補給和加固台灣防禦，都會遭到解放軍的襲擊。

▲BBC其中一則報導卻提到，台灣民眾實際上較關注名人的八卦。（圖／翻攝自BBC網頁）

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