生食竹筍可致命！常見4食物也要注意　醫：沒處理好恐中毒

▲生食竹筍恐導致氰化物中毒死亡。（示意圖／Photo-AC）



圖文／CTWANT

竹筍是餐桌上常見美食，其高纖、低熱量特性也深受減重者喜愛，但要切記不能「生食」。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，生食竹筍會造成氰化物中毒，嚴重可導致死亡，另有4種常見食物若沒處理好，也會有中毒風險。

楊振昌在節目《健康2.0－名醫觀點》表示，吃下含有氰酸的生竹筍會導致氰化物中毒，身體使用氧氣的能力會被抑制，進而出現缺氧、酸中毒，嚴重可產生抽筋甚至死亡，且國內國外都有類似案例，例如泰國曾有食用未烹煮、僅醃漬竹筍，造成10人中毒事件。

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楊振昌強調，即使是市面上真空包裝的竹筍食品，食用前也需先煮熟才能吃，而樹薯、豆薯、馬鈴薯等薯類，以及金針花，若食用不當也會導致食物中毒。

樹薯與竹筍類似，需以加熱、日曬方式破壞氰酸或類似化合物，一般市售樹薯粉已經過處理，不需過於擔心，但若食用未處理的樹薯，會造成B12缺乏，出現貧血、失智或神經系統問題；塊根部可食用的豆薯，其豆莢含有毒的魚藤酮，食用會導致酸中毒，台灣曾有人中毒獲救，但不幸成為植物人案例。

馬鈴薯與金針花則分別有龍葵鹼、秋水仙鹼，沒處理好同樣會引起中毒反應。如果不小心中毒則要盡速就醫，多喝水、運動流汗都對排毒沒有太大效果。

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