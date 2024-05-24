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「百萬代言合約」要的就是你！用你的音樂創作挑戰「2024金牌創世代」

▲▼金牌台灣啤酒,吉董,亂彈阿翔,呂聖斐,陳惠婷,馬念先,金曲獎,素人,比賽,原創音樂。（圖／截圖自影片）

▲台灣啤酒「2024金牌創世代」原創音樂徵選要找的人就是你！秀出你的辨識度嗓音和音樂實力，讓吉董、亂彈阿翔、馬念先、呂聖斐與陳惠婷這一群樂壇前輩，搶著為你送上「百萬代言合約」！（圖／截圖自影片，下同）

生活中心／綜合報導

「你就是我們要找的人！」到底是誰讓吉董、亂彈阿翔、馬念先、呂聖斐與陳惠婷，這一群樂壇前輩、金曲獎製作人急得跳出來，搶著送上「百萬代言合約」？答案就在「2024金牌創世代」中！如果你對於音樂擁有巨大的創作及表演熱情，或是身邊才華洋溢的朋友總是遇不到貴人，現在就把你的原創音樂作品投過來，讓這群樂壇大咖變成你們的小粉絲，從此踏上圓夢舞台、翻轉人生！

▲台灣啤酒「2024金牌創世代」原創音樂徵選短片，讓網友直呼「超幽默啦」！（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

最近在臉書、IG分享次數破表的3支短影片，大家應該都看過了吧！影片最初都是像你我一樣的素人，分別在廁所、健身房和老式KTV浪漫屋忘情哼唱，殊不知這些歌聲，立刻引來含金量滿滿的馬念先、陳惠婷、吉董、亂彈阿翔和呂聖斐衝進鏡頭畫面，從大明星化身成小粉絲激動大喊「太好聽了吧！你就是我們要找的人！」兩眼甚至還閃閃發亮地表示，「請跟我們簽約，恭喜獲得百萬代言合約！」只見每位素人都不知所措一臉懵，就像是獲得從天而降的樂透一樣，只能愣愣地配合大明星們的肯定與合照，這個難得的機會，參加「金牌創世代」就可以得到。

▲▼金牌台灣啤酒,吉董,亂彈阿翔,呂聖斐,陳惠婷,馬念先,金曲獎,素人,比賽,原創音樂。（圖／截圖自影片）

▲▼金牌台灣啤酒,吉董,亂彈阿翔,呂聖斐,陳惠婷,馬念先,金曲獎,素人,比賽,原創音樂。（圖／截圖自影片）

台灣啤酒「2024金牌創世代」原創音樂徵選找的就是你！別懷疑自己的嗓音辨識度與音樂實力，很多時候不是貴人沒有聽到你，而是不敢跨出去的你限制了你自己！台灣啤酒致力打造音樂創作者的圓夢舞台，透過「金牌創世代」挖掘和推廣具有潛力的在地音樂團隊，今年進到決賽的十強還有機會幫你登上音樂祭表演，輸出你的音樂能量，若奪得金牌創世代冠軍將獨得百萬代言合約，未來也會有台灣啤酒的品牌資源協助曝光！

台灣啤酒直接以實際行動支持在地音樂發展，傳達新世代豐沛的創作能量！值得一提的是，今年網路徵選剛開放報名沒多久，「2024金牌創世代」就為所有參賽者示範如何「不留一手」，直接把決賽評審的黃金陣容公布出來，一個比一個強大的評審勢必能與參賽者擦出許多火花，也足以看見「金牌創世代」活動受到業界肯定、不容小覷的知名度！

▲▼金牌台灣啤酒,吉董,亂彈阿翔,呂聖斐,陳惠婷,馬念先,金曲獎,素人,比賽,原創音樂。（圖／截圖自影片）

▲▼金牌台灣啤酒,吉董,亂彈阿翔,呂聖斐,陳惠婷,馬念先,金曲獎,素人,比賽,原創音樂。（圖／截圖自影片）

原來，在宣傳影片中現身的吉董、亂彈阿翔、呂聖斐、陳惠婷和馬念先，不只單純擔任臨演挺「2024金牌創世代」而已，而是擔任決賽評審，準備迎接新世代的原創音樂能量攻勢！想讓這些樂壇大咖被你的創作驚豔嗎？即日起至6/10止，快把你私藏已久的原創音樂上傳到StreetVoice平台參加徵選，就有機會與吉董、亂彈阿翔、呂聖斐、陳惠婷和馬念先等多位評審老師一同切磋交流你的音樂夢。

別再猶豫了！快來挑戰一年一度的「2024金牌創世代」，全面釋放你的創作能量和表演欲望，讓台灣啤酒陪伴你登上音樂殿堂！

【2024金牌創世代 原創音樂徵選】

✸✷立即追蹤 掌握第一手消息✸✷

官方帳號｜https://reurl.cc/OM0Ev7
官方網站｜https://reurl.cc/aqvEb4
主辦單位｜台灣啤酒
協辦單位｜PIPE Live Music、StreetVoice 街聲

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