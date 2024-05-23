愛地球！廢農藥容器3沖3洗　花蓮5農會推「農情蜜意換好禮」

▲▼花蓮縣5個地方農會舉辦「農情蜜意換好禮」宣導及兌換活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣正確回收廢農藥容器及廢玻璃容器觀念，花蓮縣政府今年度分別於新秀地區農會、吉安鄉農會、玉溪地區農會、瑞穗鄉農會及鳳榮地區農會等五個鄉鎮市農會舉辦「農情蜜意換好禮」宣導及兌換活動，加強民眾及農民廢農藥容器及廢玻璃容器回收觀念並瞭解收運管道及方式。

縣長徐榛蔚表示，農藥成分中含有毒物質，使用後的農藥空瓶若隨意丟棄，會嚴重影響環境生態，因此廢農藥容器回收前應以清水重複沖洗3次，以避免殘留農藥，另沖洗液則可再倒入農藥噴灑器中，作為稀釋農藥用。此外，廢農藥容器應與其他回收物分開裝袋後，再交付清潔隊回收，也可透過部分農會及農藥行協助回收，詳情可洽詢各農會。

活動辦理方式為定點定時兌換，其兌換物為該區農會之折價券及宣導品，數量有限換完為止。盼藉由本次活動使民眾更加重視廢農藥容器及廢玻璃容器之正確回收方式。

活動場次詳情，可洽詢各區農會或查詢FB粉絲專頁「花蓮縣環保局-資源回收走透透」（https://www.facebook.com/HLEpb）。

花蓮縣政府呼籲民眾，為響應聯合國永續發展指標中SDGs 第11項目標「永續城鄉」，落實源頭減量、資源循環好習慣，再次呼籲縣民朋友，丟棄廢農藥容器前要先3沖3洗，務必妥善處理後再交付資源回收車，讓我們一起做好資源回收，愛護地球！