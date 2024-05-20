男業務發文諷女對手「那麼有事業線」挨告　法官判無罪

▲屏東鍾姓男子拍同行女業務的照片說「對手那麼有事業線」，被對方告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／屏東報導

鍾男從事醫療業業務，因覺得事業低潮，在醫院拍攝同行對手周姓女業務不露臉的全身照，將照片發上臉書並說「當對手那麼有事業線時，我該如何反擊」，被周女發現。周女認為鍾男指她「犧牲色相去搶他生意」怒提告，不過法官審理認為，文章意思只是指身材豐滿，並不涉及毀謗，判鍾男無罪。

判決指出，屏東鍾姓男子從事推銷業務，於前年4月29日在臉書上發表一張周姓女子未露臉的照片，內容為她手提物品走在衛服部醫院候診區。鍾男並寫下文字說「當對手那麼有事業線時，我該如何反擊」，底下有共同朋友認出周女，留言回應「這是○○的學妹」，鍾男也回說「你真內行看奶就知道」。

因鍾男和周女在網路上的共同好友相當多，周女得知文章後，認為鍾男影射她用姿色取得客戶訂單，已毀損她的名譽，將鍾男告上法院。

審理時鍾男辯稱，他承認他有錯，錯在讓對方不舒服，但並不構成妨害名譽，而且「事業線」3個字是指很有事業心的意思，不是指胸部。因為當時他正值低潮，想到對手這麼有事業心，自己到底該如何努力，後續留言也只是開玩笑，並不知道會傷到周女。

法官認為，鍾男雖未將周女的臉露出，但兩人間有許多共同認識的朋友，可以知道鍾男照片所指的對象是誰，不過「事業線」一詞，本身指的是周女乳溝，但文義本身並無貶抑、負面的意思，他人看到鍾男的貼文，應會覺得照片中女性胸部豐滿或頗具姿色，事業上相較於鍾男較有競爭力，而並非「周女有以姿色取得客戶訂單」，雖然仍令周女不悅且不可取，但難認有誹謗，判鍾男無罪。可上訴。