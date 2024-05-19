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女子「被水豚狠咬」爆血　慘變蜂窩性組織炎！業者回應了

水豚看似可愛動物，還是要小心。（示意圖／Pexels）

▲水豚看似可愛動物，還是要小心。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

台南一名女子近日去屏東某間水豚園區，而她想跟可愛的水豚玩，怎料小腿被狠咬血流如注，導致嚴重撕裂傷，還患蜂窩性組織炎，她也控業者處理態度消極。對此，業者也做出回應。

原PO在Dcard發文，「我在今年二月初去到了屏東的某間水豚園區遊玩，出口處就有售票亭，水豚園區是由矮柵欄圍起來的，從外面看是日式風格的造景，開放民眾入內參觀，且園方也以可近距離接觸水豚為噱頭。」

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原PO說，她跟家人看一隻安靜的水豚A，「之後我們就靜靜的看著這只水豚A，水豚A之後隔了一段時間後朝我走來，我當下沒有反應到A的任何不對勁，所以彎下腰要摸它，但在我還沒碰觸到它的時候，我就被它『大口咬住了右小腿』。」

原PO表示，她血流如注，鞋子全是留下來的血，「我當下馬上想往空曠處逃走，抽開腳時卻更造成了撕裂傷！我當下嚇到魂飛魄散，先聲明我完全沒有做任何攻擊水豚的行為。」

原PO回憶，她跟家人找園區內的員工，員工不知所措，家人問是否有醫藥箱能消毒，最近醫院在哪，「從頭到尾園方只有值班員工做應對，最後決定叫救護車先送往最近的醫院消毒包扎。」

原PO被水豚咬傷。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO被水豚咬傷。（圖／翻攝Dcard）

原PO說，她就醫完過2天回台北，小腿卻越來越痛，早晨紅腫熱痛，去醫院才發現得了蜂窩性組織炎，「現在傷口已經恢復到處理疤痕的階段，園區則是從事發至今只提供了園區的保險人員與我對談，並沒有主動表示任何關心和提出幫助，這讓我對園方的應變方式存有很多疑慮，三月時我主動提出了一些訴求和相應的賠償，但對方保險公司提出了我認為不合理的金額。」

原PO指出，園區保險業務說醫療實支實付，精神賠償2萬，原PO強調，牠對業者的態度很生氣，「如今我對於賠償打算提出人生裡第一張訴狀、尋求我內心的正義。」

此文曝光後，不少人留言「水豚真的會咬人哦！畢竟牠也是動物不是什麼可愛擺飾」、「水豚本來就很兇，網路上炒作的太誇張」、「原PO真的衰小，我在妳那個狀況也完全不可能意識到水豚會開咬」、「我嚇到了以為很溫馴欸」。

據《東森新聞》報導，業者回應，保險公司只願意賠4.5萬，女子要醫美或其他費用，一共9萬元，入園前都有告知遊客跟水豚互動的注意事項，「兩隻水豚隔著柵欄，已經有點在生氣對方了，這位遊客可能不知道才摸了。」而他們也有誠意要理賠，目前討論中。

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