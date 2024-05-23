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麻古茶坊、繼光香香雞都有！　Uber Eats「買1送1專區」限時開搶

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats限時買1送1。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送限時買1送1要搶！外送平台「Uber Eats」驚喜網羅上千家商家推出超殺「優賺581買1送1」專區，全用戶不僅可享麻古茶坊、迷客夏、繼光香香雞、漢堡王等指定夯品通通有買1送1，會員再輸入指定優惠碼滿額再打85折優惠，即日起限時開訂。

Uber Eats即日起至6月4日祭出限時買1送1優惠，特意與上千家商家合作推出「優賺581買1送1」專區，精選優惠店家之優惠品項有「漢堡王美式花生雙層脆雞堡餐」、「21 PLUS西西里披薩半片／人參糯米雞湯」、「繼光香香雞原味甜不辣／田字薯餅」、「麻古茶坊金萱雙Q茶」、「迷客夏蜂蜜檸檬晶凍／鳳梨康波綠」、「抿茶哈尼奶蓋四季春／果果檸檬命定紅茶／百香椰命定紅茶」、「炸老大鹹酥雞／鹹酥雞／酥炸雞心」等。

Uber One會員則加碼下單精選店家餐飲輸入優惠序號「五愛」，消費滿399元即可再打85折優惠，最高現折70元，每人限用1次；提醒實際販售品項與其供應情況依APP顯示為主，優惠商品數量有限，送完或售完為止。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda5月限定優惠碼要收。（圖／foodpanda提供）

另，外送平台「foodpanda」5月也有限定「超殺優惠碼」，不僅有漢堡王買1送1優惠，還有周三會員日指定店家打7折等好康，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止；詳情優惠請看「foodpanda5月超殺優惠碼快收！　漢堡王買1送1、星巴克第2杯半價」。

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