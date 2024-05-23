超商「蔬食新品」一次看！包子咬下爆餡、日式豆皮冷麵超清爽

▲7-11門市除了販售多達10款沙拉商品之外，即日起更開賣一系列蔬食新品。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

隨著夏日到來，民眾的味蕾也跟著換季，更喜歡吃清爽的美食！就有超商除了販售多達10款沙拉商品之外，即日起推出一系列豐富的蔬食新品，像是有「日式豆皮蕎麥風味冷麵」，冰涼的麵條搭配蜜汁豆皮，清爽不膩口，還有「蔬食包子」，咬下先能嚐到Q彈的外皮，接著是滿滿的內餡，口感大滿足。

7-11觀察到去年5月氣溫大於30°C時，沙拉銷售可成長1成，且多為上班族群購買平日沙拉的銷售量是假日的1倍以上，瞄準即將到來的旺季，為方便外食族就近補充一日蔬果，7-11門市共販售多達10款沙拉商品，精選時令新鮮、全程高規格清洗與截切的蔬果搭配出多種風味沙拉，其中人氣3大明星商品為「薯泥鮮蔬蛋沙拉」、「一日野菜活力彩蔬」、「一日野菜四色海藻」，單盒蔬菜量多達100g(含)以上，可滿足上班族搭餐蔬果需求。

不僅如此，7-11即日起還開賣多款夏日清爽新品，推薦「烤雞藜麥毛豆輕蔬餐盒」售價109元，以香蒜調味毛豆、藜麥以及馬鈴薯取代精緻澱粉，搭配BBQ風味烤雞腿排、黃金炒蛋與義式烤蔬菜，整體營養均衡又富有飽足感；「星級饗宴-滷味」特別引進當季盛產來自南投的筊白筍，售價25元，口感輕甜鮮嫩，吸附滷汁後展現絕佳風味。

▲「招牌蔬食包」外皮Q彈，咬下能吃到以香樁醬調味的滿滿植物肉內餡；「日式豆皮蕎麥風味冷麵」冰涼的冷麵搭配蜜汁豆皮，清爽不膩口。



7-11自有品牌「天素地蔬」則推出「日式豆皮蕎麥風味冷麵」（蔬食），售價65元，以蜜汁豆皮搭配日式風味醬油露，清爽不膩口，還有與知名包子專門店「松包子」合作推出的「招牌蔬食包」，售價45元，獨家外皮Q彈，內餡選用植物肉搭配香椿醬，口感、風味都十分有層次。

水果部分則有「紐西蘭黃金奇異果切片」，售價69元，金黃色的香甜果肉富含纖維素與維生素，切片食用方便不沾手，還有「繽紛水果拼盤」售價69元，一次可以吃到4種水果；另外也在i划算平台販售「寶島鳳梨好棒棒」金鑽鳳梨鮮切條，單條售價39元，嚴選當季金鑽鳳梨，果肉細緻、酸甜適中，切條後密封包裝，拆封即食免沾手，若團購6條更划算，平均單條只要37元。

▲「繽紛水果拼盤」與「紐西蘭黃金奇異果切片」，售價皆為69元。



▲「金鑽鳳梨鮮切條」果肉細緻、酸甜適中。

全家蔬食品牌「植覺生活」也推出5款蔬食新品，首推「紅燒纖牛若風味燴飯」，使用植物牛肉搭配紅燒燴汁，還吃得到白蘿蔔、青江菜、酸菜絲、辣椒片等配菜，口感清爽解膩，再來的「木須炒麵」則選用厚芯Q彈麵條拌入小白菜、黑木耳、豆皮等多種配料，醬汁則融合醬香及麻油薑，打造豐富滋味，以上2款鮮食售價皆為89元。

▲全家蔬食品牌「植覺生活」近日也推出5款蔬食鮮食新品。（圖／全家提供，以下皆同）

加碼吃採用neo植物肉製成的「鮮蔬水餃」，售價65元，還有輕食系列「香鬆地瓜握沙拉」，使用瓜瓜園嚴選的地瓜薯條抹上紫薯優格醬，再搭配香濃胡麻醬、香酥肉鬆，大口咬下滿足到不行，售價69元，最後是「香鬆起司蛋三明治」，鹹香素鬆搭配滑順蛋皮及濃郁起司，打造經典古早味，售價35元。

▲首推紅燒纖牛若風味燴飯，吃得到植物牛肉搭配滿滿蔬菜（左）。

▲加碼吃3款輕食有水餃、沙拉、三明治。