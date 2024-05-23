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大陸 大陸焦點 特派現場

「圍台軍演」首波出擊影片　戰機滿掛實彈...艦艇編組奔赴演習區

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（23）日巨型「聯合利劍－2024A演習」，標定區域覆蓋台灣東南西北四個方位以及金門馬祖等外離島周邊海域範圍，演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

▲「圍台軍演」解放軍首波出擊影片釋出。（圖／翻攝央視）

▲解放軍海軍054A南通號護衛艦（舷號533）。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，7時45分開始，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵嶼、東引島周邊，開展聯合演訓。戰區聯合作戰指揮中心下達行動指令後，東部戰區海軍多個驅護艦編隊向台島周邊海域多個方向高速機動，塑造全向圍島抵近進逼之勢。

根據解放軍釋出的資訊顯示，海軍各艦隊編組抵達目標海域後，迅速展開戰鬥部署，主副炮、導彈等武備系統隨時做好打擊準備。此外，艦艇編隊融合多元情報資訊及海空當面態勢，迅速捕獲並鎖定目標，開展多類型武器、多維度立體飽和式模擬打擊。

▲「圍台軍演」解放軍首波出擊影片釋出。（圖／翻攝央視）

▲解放軍戰機滿掛實彈參與軍演。（圖／翻攝央視）

在空軍方面，東部戰區空軍則出動數十架次戰機成體系實施環台島戰巡、繞外島巡航等訓練，當戰機編隊抵達任務空域後，各型戰機憑藉聯合情報支撐，靈活採取各類戰術動作，抵近台島周邊戰巡。

值得注意的是，演練過程中，解放軍戰機多機型編組滿掛實彈，飛赴預定空域建立多個打擊陣位，在陸軍和火箭軍的遠程支援掩護下，協同驅護艦、導彈快艇模擬打擊「敵」高價值軍事目標和偵巡艦機。

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