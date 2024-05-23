偏遠鄉鎮有福了！超商擴大全鄉全店寄取件服務　限時取貨送購物金

▲7-11首創「包裹寄取代收服務」，於偏遠鄉鎮的雜貨店或教會提供交寄與領取包裹的服務。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

為讓更多偏遠鄉鎮能解決交通不便的物流問題，超商今（23）日宣布，針對交通不便距離門市路途較遠的地區，首創「包裹寄取代收服務」，在地居民於鄰近的雜貨店或教會即可交寄與領取包裹；另外，618網購節即將到來，超商也推出取貨好康，6月5日至6月17日限時13天，凡於超商取貨就送5元購物金。

7-11於2023年宣布進駐368鄉鎮(除烏坵)，達成「全鄉全店、全天服務」里程碑，更深入多處購物不便的行政區，提供在地居民便利服務與豐富生活體驗，並透過「OPEN!行動購物車」將商品與服務送入鄉鎮各地。

為服務更多鄉鎮居民，7-11今（23）日再宣布，2024年起針對交通不便距離門市路途較遠的地區，首創「包裹寄取代收服務」，連結在地居民生活中心的雜貨店或教會，透過「交貨便」、「黑貓宅急便」提供在地居民於鄰近的雜貨店或教會即可進行交寄與領取包裹，目前已於花東地區的指定商家或教會提供服務，解決偏遠交通不便的物流問題。

▲7-11推出取貨送好康活動！6月5日至6月17日限時13天，凡於7-11取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」就送5元購物金。



另外，618網購節即將到來，7-11也推出取貨享2大好康活動，將於5月28日截止的OPENPOINT APP的「包裹安心取集點GO」活動，民眾來7-11取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」，當筆取件1個包裹贈1點，只要集滿3點以上即可免費兌換指定商品、購物抵用券或免運券；6月5日至6月17日限時13天，凡於7-11取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」就送「5元購物抵用券」，可直接刷讀紙本小白單進行折抵，會員也可選擇存入OPENPOINT APP，數量有限送完為止，兌換時間至6月23日，鼓勵消費者選擇到店取貨享優惠。

▲全聯PX Pay全新推出「個人化專屬福利任務」，完成APP內指定的3項個人化任務，即可獲得專屬任務獎勵。（圖／全聯提供）

全聯PX Pay則推出全新「個人化專屬福利任務」，邀請會員闖關，即日起至5月31日期間，只要完成APP內指定的3項個人化任務，就能獲得專屬任務獎勵，再加碼抽10萬福利點（價值1萬元），賺買菜金趁現在，詳細資訊可看《全聯新推會員「福利任務」！買菜達陣就拿獎勵 加碼抽10萬點》。