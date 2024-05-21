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今天就買！超商咖啡「買7送4」　限時5天爽喝

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取推出2款咖啡飲品優惠，夏天喝冰涼又清爽的「西西里風檸檬系列咖啡」下殺買7送4。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣熱一定要喝冰涼的飲料！就有超商自即日起連續5天推出2款咖啡飲品優惠，其中，炎炎夏日最受到大家喜愛的「西西里風檸檬系列咖啡」直接下殺買7送4，最多可省下320元；另外，超商近日也開賣全新3款香橙風味咖啡飲品，還可享第2杯7折優惠爽喝。

7-11 OPENPOINT行動隨時取自即日起至5月25日推出2款咖啡飲品優惠，品項為「西西里風檸檬系列咖啡買7送4」與「厚乳拿鐵買7送4」，限量各5萬組，僅提供門市／線上支付購買，提醒每會員限購4組，兌換期限至9月30日。

▲▼7-11 CITY CAFE將在11/15起首度開賣加量20%乳量的「厚乳拿鐵」。（圖／7-11提供）

▲香濃的「厚乳拿鐵」也特價買7送4。

另外，7-11 CITY系列近日也開賣全新3款咖啡飲品，咖啡控一定要試試「CITY CAFE香橙果纖風味氣泡咖啡」，特大杯售價85元，柳橙汁完美融合氣泡咖啡，酸甜果香四溢、清新爽口；「CITY PEARL香橙果纖風味氣泡凍飲」特大杯售價85元，加了柳橙果肉、綠茶凍，口感超豐富；「CITY TEA香橙果纖風味冰茶」特大杯售價75元，以四季春青茶搭配香甜果粒，融合花香與酸甜果汁，非常適合炎熱天氣享用。

▲▼7-11整合CITY CAFE、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶類別，以在地柳丁搭配進口柳橙、橘子果肉等豐富風味，即日起推出香橙果纖風味清涼冰飲系列，共有3款全新飲品。（圖／7-11提供）

▲7-11整合CITY CAFE、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶類別，結合柳橙汁、橘子果肉、綠茶凍等豐富風味，即日起推出全新香橙果纖風味清涼冰飲系列，共有3款全新飲品。

以上3款新品還可搭配優惠爽喝，即日起至5月28日，至7-11門市購買CITY系列特大杯以上與珍珠全品項，皆能享任選第2杯7折（價低者折）。

萊爾富近日則升級Hi Café配方，並於即日起至5月28日在門市推出大杯美式29元、大杯拿鐵39元優惠；另外，萊爾富門市超值購與Hi-Life VIP APP整買零取於同期間也有咖啡組合優惠，品項包含特濃美式18杯569元、特濃拿鐵13杯569元，提醒需在8月26日前兌換完畢。

▲▼萊爾富咖啡2024新包裝。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市自即日起至5月28日推出大杯美式29元、大杯拿鐵39元優惠。（圖／萊爾富提供，下同）

不僅如此，萊爾富Hi Café自即日起至5月28日也推出「指定飲品特價49元」優惠，品項有特大杯冰泰式奶茶（原價55元）、特大杯冰紅茶拿鐵（原價65元）、特大杯冰黑糖珍珠奶茶（原價70元）、大杯草莓風味茶歐蕾（售價55元，冰熱任選），其中，特大杯冰泰式奶茶為近日推出的新品，添加飛燕牌煉乳，完美融合茶與奶，喝起來超濃郁。

▲▼萊爾富泰式奶茶、7-11 520咖啡飲品優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富近日推出全新「Hi café特大杯冰泰式奶茶」，原價55元，即日起至5月28日可享優惠價49元爽喝。

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