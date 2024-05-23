搶救高齡化！社區關懷據點整合　打破3年斷炊魔咒

▲ 各地搶開辦銀髮健身俱樂部，如何永續經營成為關鍵。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部109年起補助各縣市地方政府結合公有閒置或低度使用空間，試辦14處銀髮健身俱樂部，自110年至112年已於21縣市累計布建128處據點，113年更核定近170個據點，但近日傳出部分縣市首批據點因三年經費到期無延續將傾向停辦，讓民眾、長者感到相當可惜，卻也有部分城市有效運用據點計畫整合，或是建置單位有計畫可支應，營運上沒有太大問題。

▲ 嘉義縣中埔鄉裕民社區為首批銀髮健身俱樂部據點，透過整合鄰近社區及協會關懷據點及巷弄長照站經費，讓銀髮健身俱樂部服務更多農村長者 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣中埔鄉裕民社區銀髮俱樂部為109年中央首批補助據點，也是首批少數由社區發展協會直接維管的據點，理事長翁聖勳表示，感謝中央、縣府及中埔鄉公所的資源挹注讓年輕化社區可以導入創新服務，只是三年補助期剛好碰上疫情期間，計畫期間一直思考如何讓有利大眾的公共財可以延續，因此提前布局整合周遭的關懷據點及巷弄長照站，將鄰近據點課程經費編進健身課，讓周遭社區長者都能受惠銀髮健身好處。

▲ 嘉義縣中埔鄉裕民社區為首批銀髮健身俱樂部據點，透過整合鄰近社區及協會關懷據點及巷弄長照站經費，結合青年半創業模式，有效吸引長者及年輕族群投入健身。（圖／記者翁伊森攝）

再則將銀髮健身據點導入專業人士以青年半創業模式，甚至開放民眾進場健身收取簡單的場地費用，需要進階課程的跟健身師資討論，成功營運後採社區回饋制，有效打造鄉村版連鎖健身房，讓老銀青年族群都可以持續體能訓練，充分利用健身據點增加體能，因此場域不閒置，間接服務民眾，更創造青年就業機會。

嘉義縣衛生局表示，相較於鄰近城市的積極佈點，嘉義縣較重視永續經營，因此將健身據點建置在轄下衛生所及縣轄學術單位維管，透過各自的計畫讓銀髮健身據點得以延續經營。