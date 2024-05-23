同框手帕交吳音寧　林淑芬：最不能原諒黃國昌「偽君子代名詞」

▲吳崢（中）、林淑芬（左）與吳音寧（右）同框直播。（圖／民進黨提供）



記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委林淑芬昨（23日）晚與「手帕交」準行政院中部辦公室副執行長吳音寧同框直播，談及近期國會表決大戰，她直言，這次國會大戰最不能原諒的就是民眾黨團總召黃國昌，當年民進黨禮讓他讓他當立委，身為同事也滿欣賞他，但這次民進黨堅持國會程序正義，黃卻跟國民黨權力結合，背叛太陽花學運的主張，真的是偽君子的代名詞。

民進黨直播節目「老闆叫我開直播」昨天晚間來到第11集，由黨發言人吳崢主持，邀請林淑芬、吳音寧暢談政壇大小事。

針對近期國會表決大戰，林淑芬現出手遭抓傷痕跡，更爆料國民黨立委徐巧芯在院會內自拍假的以一擋十照，笑稱徐巧芯很會演。她表示，這次國會大戰最不能原諒的就是黃國昌，當年民進黨禮讓他讓他當立委，當年身為同事也滿欣賞他，但這次民進黨堅持國會程序正義，他卻跟國民黨權力結合，竟然支持國民黨停止討論，直送院會協商，也沒有逐條實質討論。

林淑芬批評，黃國昌在選舉時加入民眾黨，舉標語「把國家還給你」，但明明選擇跟國民黨站在一起，背叛太陽花學運時候的主張，以反民主手段舉著國會改革大旗，真的是偽君子的代名詞。

而針對昔日對手、國民黨立委謝衣鳳是這次520就職唯一出席的藍委，吳音寧說，謝衣鳳家族很厲害，兩邊都要吃，從選舉期間弟弟謝典霖就喊話大家投民眾黨，再來謝衣鳳未來想選彰化縣長，因此出席就職典禮，展現格局來換取中間選民好感，但其實在地方上謝家長期把持，地方上好感度漸漸降低，甚至這次還是選擇國會擴權，代表謝家本質還是一樣。

另對網友提問未來的國會方向，擔心國會被架空，林淑芬表示這次大家都感受到民主倒退，從第二次表決時看到部分藍委如羅廷瑋、徐巧芯已經不出來講話，因為他們感受到人民的憤怒，所以真的需要人民的力量，一起監督國會，希望禮拜五人民能繼續為他們加油、為台灣來加油。

林淑芬自曝自己和吳音寧是彰化女中的高中同學，兩人當年一起上課、一起北上還當室友，兩人爆料在高中趣事、室友秘辛，更為了這次直播一起去買新衣服，也讓網友驚呼原來兩人是大家意想不到的政壇好閨密。