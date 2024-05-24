　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

SWAG再出手！喊話竹北女警加入「酬勞豐厚」　老司機狂CUE前海龍

▲▼竹北分局女警傳出在半套店兼差 。（圖／翻攝YouTube、半套店網站）

▲竹北分局一名女警傳出在半套店兼差。（圖／翻攝YouTube、半套店網站）

記者閔文昱／綜合報導

新竹縣警察局竹北分局一名潘姓女偵查佐，日前遭人檢舉下海半套店還成為店內紅牌。警方事後給予其一大過處分，並調地、列為教育輔導對象。對此，加入成人平台SWAG這次也馬上嗅到商機，發出聲明「誠邀」對方加入，甚至還承諾會給出豐厚薪酬，引發關注。

「女警疑半套店兼差」震驚全台，據了解這起檢舉疑因臨檢當天有同仁認出潘姓女警，這件事情輾轉經過她曾任職的竹北三民所傳回竹北偵查隊。15日新竹縣警局接獲匿名檢舉後，16日竹北分局督察組隨即展開調查，同時約談潘姓女警說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新竹女警成半套店紅牌。（圖／翻攝自警廣通訊）

▲新竹女警傳出是半套店紅牌。（圖／翻攝自警廣通訊）

潘警第一時間隨即坦承自己到護膚店訪友。根據縣警局說法，目前雖沒有其他事證可以認定女警兼差，且女警也無相關動機，但仍將她從竹北分局偵查隊調至橫山分局偵查隊，警局另針對她出入不當場所、曠職、代打卡記過3次(累積滿3次=一支大過)，並將潘警拔掉刑警牌，飯碗恐怕不保。

由於前陸軍海龍蛙兵士官長「壹柒柒」日前也因被檢舉和多名女性拍攝性愛片，遭國軍汰除，事後加入成人平台SWAG拍片，不僅吸引破萬人觀看，2小時還賺進14萬，讓不少老司機也紛紛敲碗潘女加入SWAG，希望看到「蛙兵vs.女警」的組合。▲▼ 前海龍蛙兵,前幼兒園老師 訪問-壹柒柒。（圖／記者黃克翔攝）

▲前海龍蛙兵壹柒柒加入SWAG後，創造驚人收益。（圖／記者黃克翔攝）

對此，SWAG 23日晚間正式發出聲明，表示基層員警是一份辛苦且偉大的職業，尊重潘姓警員的從業意願，但倘若對方將來決定離開警界，並有意投身成人產業或直播內容創作，「SWAG屆時將提供豐厚的薪酬，並以開放的態度歡迎她的加入。」

ET快訊
首颱艾維尼恐是小鋼炮！甩尾路徑把鋒面往南推　下周3天防大雨
吃魚油「保護心臟」？　新研究大逆轉：健康者服用反增中風風險
中捷被砍「女友先發文」遭酸！長髮哥霸氣護愛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

SWAG再出手！喊話竹北女警加入「酬勞豐厚」　老司機狂CUE前海龍

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」　專家曝真相

便當界王者進軍丼飯！他見本尊「台日混血」笑噴：本土味濃厚

生食竹筍可致命！常見4食物也要注意　醫：沒處理好恐中毒

婆婆傳訊要求「媳婦該有作為」　隊友擅自幫回2字…網一面倒喊開戰

詐騙新招「加油站誤刷信用卡」　中油揭4大話術：接到請立即掛斷

首颱艾維尼恐是小鋼炮！甩尾路徑「把鋒面往南推」　下周3天防大雨

轉戰開發金遭王鴻薇嗆　王必勝不忍了：我藐視國會！來罰我

ATM內藏「綠色包裝乖乖」　萬人朝聖笑回：專屬守護神

快訊／21:59花蓮秀林規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

中捷3刀男問答沒異狀！　檢認定「心智正常」羈押

兒崩潰大哭被問原因　他泣：因為爸爸太帥...

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

SWAG再出手！喊話竹北女警加入「酬勞豐厚」　老司機狂CUE前海龍

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」　專家曝真相

便當界王者進軍丼飯！他見本尊「台日混血」笑噴：本土味濃厚

生食竹筍可致命！常見4食物也要注意　醫：沒處理好恐中毒

婆婆傳訊要求「媳婦該有作為」　隊友擅自幫回2字…網一面倒喊開戰

詐騙新招「加油站誤刷信用卡」　中油揭4大話術：接到請立即掛斷

首颱艾維尼恐是小鋼炮！甩尾路徑「把鋒面往南推」　下周3天防大雨

轉戰開發金遭王鴻薇嗆　王必勝不忍了：我藐視國會！來罰我

ATM內藏「綠色包裝乖乖」　萬人朝聖笑回：專屬守護神

快訊／21:59花蓮秀林規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

男女假冒記者闖立院「藍委門前放菊花」被抓包反嗆：別再為難我

SWAG再出手！喊話竹北女警加入「酬勞豐厚」　老司機狂CUE前海龍

國會擴權「柯文哲會被整死」　財經網美：小草應站出來杯葛

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」　專家曝真相

甜上加甜！日圓換匯3銀行減分搶市　0.20字頭安心買

台積電傳奇推手！曾繁城身家254億進富豪榜　張忠謀：沒他不行

便當界王者進軍丼飯！他見本尊「台日混血」笑噴：本土味濃厚

共軍對台軍演第一天　未出現實彈射擊

詐團冒名「中捷長髮哥」是假的　27歲網路小編認了：想要社會關注

中國對台軍演　歐盟聲明：反對以脅迫改變現狀

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

生活熱門新聞

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

女兒給大尺度Coser「洗面奶」　茶爸兩度道歉喊告

首颱艾維尼恐是小鋼炮！甩尾路徑把鋒面往南推

準「艾維尼」最新路徑曝！　下周二鋒面襲「豪雨灌西半部」

轉戰開發金遭王鴻薇嗆　王必勝不忍了：我藐視國會！來罰我

巴紐六寶爸舌癌晚期　來台手術獲新生

婆婆一封情勒簡訊　網一面倒支持她開戰

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

快訊／21:59花蓮秀林規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

便當界王者進軍丼飯！他見台日混血本尊笑噴

詐騙新招「誤刷信用卡」　中油揭4大話術

即／高雄25日大停水！19萬戶快儲水

孕媽沒包圍立院　竟遭好友嗆

更多熱門

相關新聞

屏東男出現佳冬街頭　枋寮警出手協助

屏東男出現佳冬街頭　枋寮警出手協助

「這是屏東市，我要騎回去萬丹！」屏東縣陳姓男子牽著電動輔助車出現在屏東縣佳冬鄉中山路段徘徊，卻往反方向行走，由於往來車輛相當多，民眾發現擔心安全報警，枋寮警分局員警獲報前往處理，他如此回答員警詢問，警方帶回派出所，查出身分，聯絡家屬帶回。

獨居男摔倒雙肢嚴重感染　東港警伸援手

獨居男摔倒雙肢嚴重感染　東港警伸援手

女警被指下海已社死　家人帶她回家保護

女警被指下海已社死　家人帶她回家保護

「兒子」傳訊索20萬　台東情侶險中招

「兒子」傳訊索20萬　台東情侶險中招

高雄婦聽導航開進墓地又卡田中　恆春警助脫困

高雄婦聽導航開進墓地又卡田中　恆春警助脫困

關鍵字：

警察竹北分局兼差SWAG風波

讀者迴響

熱門新聞

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

「山崎麵包」副社長疑輕生　接班問題浮現

勝利傳赴港「重操舊業」　向佐公開飆罵：滾回你國家

兒搭中捷遭砍！父曝第一時間未跑原因

女兒給大尺度Coser「洗面奶」　茶爸兩度道歉喊告

老公新婚夜軟掉！　人妻氣瘋「逃回娘家」竟懷孕了

首颱艾維尼恐是小鋼炮！甩尾路徑把鋒面往南推

準「艾維尼」最新路徑曝！　下周二鋒面襲「豪雨灌西半部」

冷氣沒關過！過來人曝1關鍵：電費都沒爆

舒淇被日女星「擠到聳肩」！無奈表情全被拍

《狗狗很優秀》訓犬師「為拍攝餓狗肚子」

單車正妹裙被絞死　當街上下全空！本尊現身

藝人轉貼「回歸祖國」　陸委會回應了

妻小熟睡！2寶爸夜襲酒醉女大生得逞

工程師被詐騙棄百萬年薪從警　罵警政署長被處分

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面