SWAG再出手！喊話竹北女警加入「酬勞豐厚」　老司機狂CUE前海龍

▲竹北分局一名女警傳出在半套店兼差。（圖／翻攝YouTube、半套店網站）

記者閔文昱／綜合報導

新竹縣警察局竹北分局一名潘姓女偵查佐，日前遭人檢舉下海半套店還成為店內紅牌。警方事後給予其一大過處分，並調地、列為教育輔導對象。對此，加入成人平台SWAG這次也馬上嗅到商機，發出聲明「誠邀」對方加入，甚至還承諾會給出豐厚薪酬，引發關注。

「女警疑半套店兼差」震驚全台，據了解這起檢舉疑因臨檢當天有同仁認出潘姓女警，這件事情輾轉經過她曾任職的竹北三民所傳回竹北偵查隊。15日新竹縣警局接獲匿名檢舉後，16日竹北分局督察組隨即展開調查，同時約談潘姓女警說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新竹女警傳出是半套店紅牌。（圖／翻攝自警廣通訊）

潘警第一時間隨即坦承自己到護膚店訪友。根據縣警局說法，目前雖沒有其他事證可以認定女警兼差，且女警也無相關動機，但仍將她從竹北分局偵查隊調至橫山分局偵查隊，警局另針對她出入不當場所、曠職、代打卡記過3次(累積滿3次=一支大過)，並將潘警拔掉刑警牌，飯碗恐怕不保。

由於前陸軍海龍蛙兵士官長「壹柒柒」日前也因被檢舉和多名女性拍攝性愛片，遭國軍汰除，事後加入成人平台SWAG拍片，不僅吸引破萬人觀看，2小時還賺進14萬，讓不少老司機也紛紛敲碗潘女加入SWAG，希望看到「蛙兵vs.女警」的組合。

▲前海龍蛙兵壹柒柒加入SWAG後，創造驚人收益。（圖／記者黃克翔攝）

對此，SWAG 23日晚間正式發出聲明，表示基層員警是一份辛苦且偉大的職業，尊重潘姓警員的從業意願，但倘若對方將來決定離開警界，並有意投身成人產業或直播內容創作，「SWAG屆時將提供豐厚的薪酬，並以開放的態度歡迎她的加入。」