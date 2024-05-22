狂噴半小時！她出庭怒批高虹安「做人失敗」　再爆情侶常吵架

▲新竹市長高虹安立委任內涉犯貪污同案被告黃惠玟，22日到台北地院出庭直指高「做人失敗」。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理新竹市長高虹安於立委任內所涉貪污案，今（22日）下午開始實體辯論，關鍵被告黃惠玟當庭炸裂，指本案根源是高不甘心當立委薪水比任職鴻海少很多，又「做人失敗」、連辦公室帳冊都被人偷拷貝「在立法院一段一段的賣」，黃自稱捲入本案是禍從天降，已做好入獄打算，卻還被高的辯詞「吃豆腐」，她覺得任職高辦很丟臉，以後不會寫進履歷表。

黃惠玟一股腦傾訴，瞬間讓檢方為之遜色。公訴檢察官稍早論告，批高虹安違反立法院對助理費專款專用的要求，欺瞞立院也欺瞞自己助理，把不敢討價還價的助理當成被操控的詐領工具，所謂「助理自願捐錢」的辯解，其實是虛幻的空中樓閣，檢方指高採取本案辦公室零用金制度，真正目的是「不想讓自己虧到」。

高虹安比黃惠玟早發言，數度感謝黃盡心盡力輔佐她、對當時高辦做出很多貢獻，並道歉因她的緣故，害同案被起訴的助理承受訴訟過程。但黃沒領情，吐槽任職高辦11個月內，「感謝」2字很少聽到。高被黃整整噴了半小時，表情平靜如水，低眉斂目專心敲筆電做筆記。

▲新竹市長高虹安被立委任內涉貪案共同被告黃惠玟當庭吐槽。（圖／記者黃哲民攝）

黃惠玟在偵查期間即認罪，今庭訊沒翻供，加碼表示高虹安說謝謝她捐2個月居家辦公薪水、主動補貼前助理李忠庭支付高辦裝潢費，她覺得高「這是在吃我豆腐」，實情是高、李當時是情侶，兩人常吵架，吵完隔天，高就會找她問辦公室零用金若有整數，就還給李。

黃惠玟說，她沒能力節省辦公室開銷，乾脆在2020年7、8月請長假，把這2個月薪水都算給李忠庭，「這是為了平息她們小兩口的口角爭執」，高卻到處跟人講她「放暑假」，黃反問「你們誰聽說過國會助理可以放暑假？」現在說起來很好笑，但每次想到都很心酸。

黃惠玟說，高虹安2020年2月1日就任立委（指台灣民眾黨不分區立委），她跟高介紹立院有零用金制度，覺得高出身鴻海又是郭台銘乾女兒，應不會沒錢需助理回捐加班費轉為零用金，但高覺得立委薪水比鴻海少很多，李忠庭更當面用台語說「別人來做立委都是來賺錢，沒人在賠錢的」。

黃惠玟指出，這句話反差很大、她歷歷在目，高辦裝潢費就是本案採行辦公室零用金制度關鍵，她強調，用哪位助理名義浮報薪資、虛報加班費，都是高虹安一個一個點名，高看帳很細、意見很多，她記帳怕被懷疑A錢，每張發票都掃描存檔，偏偏高的花費很多，她因而萌生「能走趕快走」的念頭。

黃惠玟感慨「為了1個人要當市長，要拖累多少人」，她捲入本案是「禍從天降，我都離職2年了，還踩進1個官司，我到底做錯什麼」，她任職高辦帳面月薪6萬2千元、實領不到5萬元，比她當記者少一半，離職發現抽屜裡還有10幾張發票沒請款，「我該不該哭」。

高虹安今庭訊說黃惠玟不會用EXCEL、不會寫參數，所以記錯帳，黃說聽完「以為我現在還在高虹安辦公室，真的太恐怖了！」，但高被競選對手揭發本案後，高到她家要她說零用金是助理樂捐，「我講不出來」，李忠庭要她輕描淡寫不承認帳冊，「我做不到」，李還要她說高從不看帳，「這句話我吞不下，我有錄音！」

黃惠玟邊講邊嘆息，指高虹安把很多事推給她，「我很苦，決定實話實說」，本案會爆發，就是高「做人失敗」，又不管好辦公室資料，被人偷拷貝帳冊外流，她聽媒體朋友說她做的零用金帳冊「在立法院被人一段一段的賣」，不解高到底還想要她幫忙扛什麼責任。

黃惠玟埋怨在高辦「做到流汗、被嫌到流涎」，本案對她打擊很大，既回不去國會也回不去媒體，不論比錢比權比年輕「我都輸」，且李忠庭2022年要她刪掉跟李以及高虹安的對話記錄，現在才落到各說各話地步，她不奢望無罪，已要家人做好她入獄的打算，後悔不能讓人生重來，她現在只覺得任職高辦「好丟臉」，以後不會寫進履歷表。