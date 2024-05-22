　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／誆「買年資」吞同袍13萬元　前空軍女中士認罪求緩刑

▲▼ 黃可宸 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前空軍黃姓女中士利用職務侵佔12名同袍13萬餘元。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

前空軍黃姓女中士服役時負責管理士官兵差假、購買年資、補繳年資等業務，但她在外欠債，需款孔急下，鋌而走險用LINE向12名同袍以「購買年資」等說詞，詐得13萬5161元遭起訴。士林地院今開庭，黃女經法官當庭曉以大義，做認罪答辯，並指出自己現在丟了國軍飯碗改當牙助，希望能獲緩刑。

身材微壯碩、四肢刺青的黃女今出庭，由法院公設辯護人替其辯護。對於犯行她均認，除1名黃姓同袍，她認為該款項是「借貸」非侵占，但受命法官當庭教育「沒經過別人同意拿別人東西，事後再告訴別人，這就是不對」並語重心長說「妳要往遠處看，錢都還了，對方也不追究...」，接著請公辯向黃女討論是否認罪；經休庭討論後，黃女改認罪。

受命法官指出，黃女先前有詐欺被判拘役，故此案做認罪答辯是有緩刑機會，並告訴黃女說要緩刑機會，是需要附條件，並問「支付公庫、義務勞務妳可以哪個」，黃女有氣無力回「做勞務，因為我現在沒那麼多錢」。

法官說，那就是提供100小時義務勞務，緩刑期間付保護管束，後續會由合議庭評議。最後黃女表示，離開軍職，現在做牙醫助理月薪32000元，需扶養爺爺奶奶，真的很希望可以獲緩刑機會。法官諭知準備程序終結，下月16日行審理程序。

▼黃姓女中士A同袍6位數。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 黃可宸 。（圖／記者黃宥寧攝）

34歲黃姓女中士從2018年3月9日至2022年7月28日，負責管理士官兵差假、育嬰留職停薪、購買年資、補繳年資等業務時，卻因需錢孔急，竟從2020年6月起，依其職務侵占12名同袍款項，直到被害上士察覺有異，向上級長官提出申訴並報案提告，全案因此曝光。

檢方認，黃女違反「國軍軍官士官退休撫卹基金撥補繳費用作業」規定，未將款項交給財務單位進而侵佔13萬餘元，依貪污治罪條例侵占職務上持有非公用私有財物、公務員利用職務上機會詐取財物等罪嫌起訴。

ET快訊
賓士男國道開輔助駕駛「呼呼大睡」　衝進休息站連撞2車2傷
規模5.2是「0403餘震」　氣象署：不排除還有規模5地震　
黃勇傳想回職棒　放棄8萬月薪暫做板模工人
快訊／殺人未遂犯搭捷運！　進入新北市
快訊／16:00規模5.2地震「16縣市有感」　最大震度4級
快訊／內湖白石湖吊橋下男屍！民眾嚇壞
獨／女警被指下海半套店！乾爹+老司機曝內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

一家4口每周生活費2K！還要妻付水電費　她忍25年告摳門夫求離婚

獨／女警半套店兼差驚爆連環扣　自家人曝內鬥：黑函比消夜多

獨／誆「買年資」吞同袍13萬元　前空軍女中士認罪求緩刑

兄弟檔「販毒一條龍」月賺50萬　錢太多隨便放...百萬現金臉盆裝

鋁錠工廠違反空污法挨罰72萬　屏東分署5／29法拍生產設備

獨／單車女騎士衝上快速道！保時捷駕駛霸氣一路護：罰單我付

快訊／台2線岸邊「1男趴礁石上」沒動靜！送醫搶救不治

快訊／岡山透天民宅1樓神明廳火警　消防救出2人

台灣福斯奧迪總裁開車擦撞機車　騎士控肇逃！警：他有來說明

快訊／殺人未遂犯最新行蹤曝光！龍山寺搭捷運「板橋新埔站下車」

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

一家4口每周生活費2K！還要妻付水電費　她忍25年告摳門夫求離婚

獨／女警半套店兼差驚爆連環扣　自家人曝內鬥：黑函比消夜多

獨／誆「買年資」吞同袍13萬元　前空軍女中士認罪求緩刑

兄弟檔「販毒一條龍」月賺50萬　錢太多隨便放...百萬現金臉盆裝

鋁錠工廠違反空污法挨罰72萬　屏東分署5／29法拍生產設備

獨／單車女騎士衝上快速道！保時捷駕駛霸氣一路護：罰單我付

快訊／台2線岸邊「1男趴礁石上」沒動靜！送醫搶救不治

快訊／岡山透天民宅1樓神明廳火警　消防救出2人

台灣福斯奧迪總裁開車擦撞機車　騎士控肇逃！警：他有來說明

快訊／殺人未遂犯最新行蹤曝光！龍山寺搭捷運「板橋新埔站下車」

黃勇傳退租台南租屋　車子被債主開走抵押

梵蒂岡有意在北京常設辦公室？　陸外交部：願推動關係不斷改善

一家4口每周生活費2K！還要妻付水電費　她忍25年告摳門夫求離婚

關鍵時刻沒喊暫停！溜馬主帥扛責　哈利伯頓：我失誤害球隊輸

汪峰新歡神似章子怡！森林北遭疑整形　親曝調整部位：只在2019年做過

LIVE／花蓮規模5.2地震　氣象署最新說明

獨／女警半套店兼差驚爆連環扣　自家人曝內鬥：黑函比消夜多

521動員群眾來立院？　柯建銘：傅崐萁、黃國昌幫我們動員的

屏東4歲女童溜出門　家人急報警...她在派出所看卡通吃餅乾

顛簸國王迎季後賽　主帥不在意外界壓力、用「速度」決勝

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

社會熱門新聞

國道驚見學生排隊淋雨走路

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

「3刀男」住高雄卻到台中砍人　原因曝

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

藏身北市第4天…極度危險犯變「斯文男」警頭大

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

極度危險犯北市最新足跡曝　現身北車+西門町+龍山寺

警追手機失竊意外查獲誘騙案

傳「半套女警」淚灑喊冤　還原臨檢現場

快訊／中捷3刀男父母現身！　5度鞠躬道歉：是我沒有把小孩教好

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

快訊／殺人未遂犯最新行蹤曝光！捷運板橋新埔站下車

更多熱門

相關新聞

陸上億貪官教導兒：走捷徑，當人上人

陸上億貪官教導兒：走捷徑，當人上人

最新一期《中國紀檢監察雜誌》刊發標題「初心不正：污染源頭及衍生機理」的文章，點出過去多名貪腐官員的犯罪荒唐行為。其中，大陸前發改委副主任劉鐵男因受賄案被判處無期徒刑，他的教育自己兒子「要學會走捷徑、當人上人」，父子共受賄3558萬元人民幣（換算1.5億台幣），最終受法律制裁。

助理捐薪拖柯建銘下水　高虹安涉貪辯：非我獨創

助理捐薪拖柯建銘下水　高虹安涉貪辯：非我獨創

高虹安涉貪案實體辯論　王郁文再掀「消失的16分鐘」

高虹安涉貪案實體辯論　王郁文再掀「消失的16分鐘」

台版柬埔寨法官驟逝再開庭　7/10宣判

台版柬埔寨法官驟逝再開庭　7/10宣判

2法官疑暗助被告　職務法庭二審改判

2法官疑暗助被告　職務法庭二審改判

關鍵字：

貪污侵佔空軍女中士士林地院

讀者迴響

熱門新聞

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

國道驚見學生排隊淋雨走路

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

歐漢聲大方認愛！

「3刀男」住高雄卻到台中砍人　原因曝

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

藏身北市第4天…極度危險犯變「斯文男」警頭大

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

極度危險犯北市最新足跡曝　現身北車+西門町+龍山寺

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！畫面播出網嚇壞

黃暐瀚：立院外越來越有10年前的感覺！　雞排妹現身美翻網

警追手機失竊意外查獲誘騙案

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面