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聯華大火釀9死14傷　監院糾正彰化縣府：明顯怠忽職責

▲▼彰化聯華工廠大火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化聯華工廠大火。（資料照／記者唐詠絮翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

監委葉宜津、王美玉今（22日）表示，聯華食品彰化廠在去年發生9死大火，彰化縣政府未依法要求工廠辦理建築物公共安全檢查申報、落實消防防護計畫，也未審查消防安全設備圖說，監察院糾正彰化縣府。

2023年4月25日，聯華食品工業股份有限公司彰化廠於清晨發生大火，造成9死14傷慘劇。彰化地方檢察署檢察官於2024年1月2日偵查終結並認定該廠消防編組形同虛設，將聯華公司及其彰化廠鄭姓代理廠長、蔡姓經理及鄭姓課長3人以違反《職業安全衛生法》、涉嫌過失致死、過失致重傷等罪嫌提起公訴。

葉宜津、王美玉對該案展開調查發現，彰化縣政府未依《建築法》規定要求該廠辦理建築物公共安全檢查申報，且於事後清查轄內16家高風險食品工廠公安申報情形，其中4家無申報紀錄，明顯怠忽職責，且未能切實要求該廠落實消防防護計畫，以及未依《消防法》第10條規定審查消防安全設備圖說，確有違失。

監察院2024年5月21日內政及族群委員會、社會福利及衛生環境委員會第6屆第21次聯席會議決議通過2位監察委員提出的調查報告，並糾正彰化縣政府。

監察委員指出，彰化縣政府曾於2004年間函文要求該廠依《建築法》規定辦理申報，卻未持續追蹤並依法處理，且根據「加強建築物公共安全檢查及取締執行要點」早已要求主管機關就營業場所全面清查及檢查，惟彰化縣政府於監察院調查時仍以「建築物公共安全檢查申報為建築物所有權人、使用人責任」飾詞卸責，顯然彰化縣政府疏於執行轄內工廠建築物公共安全之管理及檢查，罔顧公共安全，確有違失。

監察委員續指，彰化縣消防局未切實要求業者落實防火管理上必要之業務，輕忽消防防護計畫對火災預防之重要性，任由該公司虛應故事，確有怠失；且彰化縣政府既已於2004年6月1日函文要求聯華公司彰化廠辦理建築物公共安全檢查申報，但卻未檢討使用執照登載事項與法令不符情形，亦未依《消防法》第10條規定審查其消防安全設備圖說，核有違失。

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