震災頻傳！核安會2015年報告揭3核電廠防震「堪憂」　監院介入調查

▲台電核一廠。（圖／台電提供）



記者杜冠霖／台北報導

近日地震頻傳，監察院今（11日）新聞稿指出，根據2015年行政院原子能委員會斥資近5億所做「地震危害再評估」結果，核一、二、三廠地動加速度值遠超防震係數，三座核電廠防震能力堪憂，對於核電廠安全工作是否完善，監察委員田秋堇、趙永清、蔡崇義申請自動調查。

監察院新聞稿指出，臺灣和日本同處環太平洋火環帶上，斷層密佈地震頻繁，2011年3月11日，日本發生規模9.0的太平洋近海地震，引發大海嘯。東京電力公司所屬福島第一核能電廠，因強烈地震動及海嘯規模均超過其電廠之設計基準，而導致嚴重核子事故，衝擊全球。

監院強調，許多發展核能應用的國家皆審慎全面體檢核能電廠之安全性，並嚴格檢視、修改相關評估、設計及審查管制規範，提出新的管制要求。

311福島核災後，2015年行政院原子能委員會（現為核能安全委員會）要求台電公司針對核電廠進行「地震危害再評估」，執行程序依循美國「地震危害分析資深委員會（Senior Seismic Hazard Analysis Committee,SSHAC）」所訂定第3層級（SSHAC Level 3）之程序，考量距核一、二、三廠320公里範圍內所有可能震源，進行機率式地震危害評估（Probabilistic Seismic Hazard Analysis,PSHA）。

歷時超過4年、共花費新臺幣4.98億元，提出核一、二、三廠之地動加速度值（Peak Ground Acceleration,PGA）分別為0.698g、1.272g、1.384g，遠遠超過核一、二、三廠建廠當時設計的防震係數：0.3g、0.4g、0.4g，監院指出，三個核電廠防震能力堪憂。

監院新聞稿指出，監委田委堇、趙永清、蔡崇義對於核一、二、三廠之防震能力，甚表關切及重視，已啟動調查。監察委員表示，究各核電廠之安全程度是否足夠？核電廠無論除役或延役，其後續安全工作為何？是否需要補強？若是，所需經費及工期如何等，實有深究之必要，將深入調查。