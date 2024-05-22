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驚魂！高雄婦聽導航開進墓地又卡田中　恆春警助脫困

▲恆春分局車城分駐所警員張伊琳協助陳婦脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春分局車城分駐所警員張伊琳協助陳婦脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市70多歲陳姓婦人駕駛自小客車到屏東縣車城鄉洗溫泉，回程卻被導航到墓地，脫困後又開進田中，動彈不得，著急求助恆春警分局，員警經多次聯繫確認她位置，協助脫困，讓她感動不已，硬塞5000元給員警致謝，員警以是該做的事婉拒，讓她一再致謝。

▲恆春分局車城分駐所警員張伊琳協助陳婦脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春分局車城分駐所警員張伊琳接獲報案，指駕車導航出包讓她誤入墓地受困需要幫忙，哭稱不知道自己在何處且車子亦卡住；張員受理後，經過多通電話反覆聯繫，終於找到陳婦受困確切位置，到場了解，得知高雄市70多歲陳姓婦人駕駛自小客車到車城鄉洗溫泉，回程誤信導航，開進墓地內，一時慌亂欲將車開出來，卻不慎卡入田地，四處無人只好報案請求幫助。

她看到員警到來才放下心中大石，張員偕同熱心民眾將她的車輛駛出至大路，讓他順利返程回家，她哭著感謝員警還塞了5,000元表示：「這錢請你們派出所吃飯，這你一定要收下。」，被員警婉拒。

恆春分局分局長黃文智肯定張員熱心協助婦人平安脫困服務精神，並表示，轄內各風景區的道路多屬崎嶇山路，且分支產業道路甚多，易造成導航運算時誤判，呼籲遊客最好事先查詢地圖路線，小心駕駛，切勿盡信導航帶路，以免迷路受困，影響遊興，並保護自身安全。

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