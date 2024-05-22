掩護派遣司機請假照領薪　運安會退休官員等2人圖利罪起訴

▲運安會前秘書室主任涉嫌指示下屬放水，讓派遣公司的司機請假也不扣薪，被依圖利罪起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

已退休的前國家運輸安全調查委員會秘書室李姓主任，涉嫌在2020年間，指示下屬，如果人力公司派遣的首長司機要請假，不要扣人力公司的勞務款，黃姓承辦人員因此明知司機請了1天半的假，卻仍通過出勤班表驗收，讓人力公司免於被扣減1天半的假款1860元，台北地檢署調查後，將李男、黃女依貪污圖利罪提起公訴，派遣公司2人則獲緩起訴處分。

起訴指出，黃女從2020年3月2日起，擔任運安會秘書室組員，負責辦理採購驗收以及管理臨時人員、行政助理、工友、駕駛暨公務車等業務，當年運安會首長派車駕駛勞務，由昱藤數位人力公司得標，勞動契約包括派遣王姓司機去運安會擔任公務車駕駛，如果司機請假未到，又沒派代理司機，依約可扣減契約價金。

當時尚未退休的運安會李姓秘書室主任卻在7、8月間，指示承辦的黃女，如果司機請假，不要扣昱藤公司款項，黃女將長官指示轉達給昱藤公司的吳姓出納，後來王姓司機因故在9月18日、11月16日向昱藤公司請假，昱藤公司卻仍將假的全日出勤紀錄交給運安會並通過驗收。

案件經檢舉後，檢察官指揮廉政署展開偵辦，發現王姓司機請假1天半，應扣薪共1550元，未派代理的違約金是310元，李姓主任和黃女不實驗收出勤紀錄，圖利業者共計1860元，依法將2名公務員提起公訴。至於昱藤公司吳姓出納與王姓司機涉犯偽造文書部分，則獲緩起訴處分，處分期間1年，條件是各要繳交2萬、1萬元給國庫。