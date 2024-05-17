天兵警察愚人節把自己尿「拿給毒蟲送驗」　記過停職還被判刑

▲中壢警分局大崙派出所蘇姓員警為增加毒品人口到驗率，竟將自己尿液檢體交付給3名受檢人封籤送驗。（圖／翻攝自中壢警分局大崙派出所臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警分局大崙派出所蘇姓員警去年愚人節當天，為增加毒品人口尿液到驗率，竟將自己尿液裝瓶交付李姓等3名毒品人口，幫封籤、盜蓋陳姓所長職章後送驗，影響警方毒品人口調驗結果之正確性。桃園地院審結，依犯行使公務員登載不實文書罪，判處有期徒刑1年1月，還可上訴；中壢警分局指出，將依法院判決結果按警察人員人事條例循程序辦理停職。

檢警調查，42歲蘇姓員警為前大崙派出所員警，負責毒品調驗業務，去年4月1日下午1時許，在派出所內將裝有自身尿液6瓶，分別交付給李姓、王姓與丁姓受驗人各2瓶，由3人在尿液採驗檢體上簽名、捺印，表示尿液是自己親自排放，再由蘇員在記錄表上監採人員欄盜蓋大崙派出所陳姓所長職章共3份送驗，嚴重影響中壢警分局管理毒品人口調驗結果之正確性，事後被警方查出送辦。

桃檢複訊時，蘇員坦承犯行，辯稱為便宜行事提升毒品人口尿液到驗率才出此下策，陳姓所長亦指證歷歷，李姓等3名受檢人亦證實，警方提供李姓等3人尿液送檢紀錄表、列管人口基本資料查詢紀錄、現場監視錄影畫面截圖等佐證，足認蘇姓員警犯行明確，檢方依公文書不實登載罪嫌起訴。

地院法官認為，被告身為警務人員，本應奉公守法、積極查緝不法及維護社會治安，然不知謹守分際，僅為求驗尿到驗率績效，竟提供自己排放尿液充作受尿液採驗人之尿液檢體，影響尿液採驗結果之正確性甚鉅，使警察聲譽嚴重受損，無異助長犯罪。

法官審酌被告犯後坦承犯行，其辯護人及被告雖請求為緩刑之宣告，惟按宣告緩刑，查被告曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，然蘇員擔任警職多年，竟僅為毒品犯罪嫌疑人尿液採檢到驗率，率然提供自己排放之尿液與毒品犯罪嫌疑人，罔顧國家對其栽培，損及人民對執法人員之信賴，本案如逕予諭知緩刑，無法懲儆傚尤，難免讓一般人民心生官官相護、鼓勵犯罪之疑慮，院方慎重斟酌，認不宜為緩刑之宣告，且符社會之期待。

中壢警分局表示，針對蘇員涉犯偽造文書案，警方秉於自律、自清主動報請桃園地檢署指揮偵辦，核予蘇員記一大過懲處並列教育輔導調地服務在案，本案將依法院判決結果按警察人員人事條例循程序辦理停職事宜；警方將賡續宣導相關規定，針對員警發生違法犯紀案件之案例教育，以展現維護風紀之決心。